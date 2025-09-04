La cosecha de aceituna repunta con fuerza tras la peor campaña de la historia

La cosecha de aceituna tocó fondo en la Ribera en la pasada campaña con un mínimo histórico de 170.000 kilos en la almazara Molino de Motrotón, una cooperativa de segundo grado que agrupa a productores de Turís, Montserrat, Montroi, Real, Catadau, Llombai y Yátova, que este año espera multiplicar por doce aquel registro ínfimo a pesar de que las crecidas de los ríos Magro y Buñol en la trágica tarde el 29 de octubre arrasaron campos enteros de olivos en el término de Turís y dejaron impracticables algunos caminos que todavía impiden el acceso a las parcelas.

La almazara, con todo, espera que las mermas derivadas de la dana sean mínimas y que la producción de la campaña que arrancará a mediados de octubre supere los dos millones de kilos y se sitúe «más cerca de la normalidad», explica el gerente de la cooperativa, Alberto Giménez. Con los precedentes más negativos todavía frescos, con dos años pésimos en las últimas tres campañas, Giménez augura una «muy buena cosecha», similar a la de 2023, aunque no oculta un deseo de lluvia para propiciar el engorde en algunas zonas de secano donde existe el riesgo de que la aceituna «se quede pequeña». Una episodio de lluvia también ayudaría a mejorar los rendimientos de la aceituna después de unos años con un contenido de aceite muy bajos por efecto de la sequía.

Proceso de producción de aceite en la almazara. / V. M. P.

«Venimos de una cosecha de apenas un 10 %, por lo que los olivos están descansados, y este año la previsión es pasar de los dos millones», detalla Giménez, mientras explica que la producción media en un campaña normal se sitúa entre 2 y 2,5 millones de kilos. A la espera de conocer los rendimientos de este año, que pueden varias en función de las condiciones meteorológicas del próximo mes, Giménez estima que si se cumplen las previsiones la cosecha puede dar lugar a unos 400.000 litros de aceite.

Giménez destaca que, afortunadamente, las altas temperaturas derivadas de las olas de calor se han registrado después de la floración, por lo que no tendrán una incidencia negativa y que, incluso, debido los picos de calor alcanzados, han contribuido a minimizar la afección de la mosca de la aceituna. «Estamos viendo una buena calidad de la fruta y no se ve incidencia de la mosca», detalla el gerente, mientras explica que las lluvias del invierno favorecieron un buena floración y cuajado previo al calor.

La almazara Molino de Motrotón agrupa a 2.000 agricultores de las siete cooperativas asociadas que, de forma mayoritaria, aportan la cosecha de aceitunas para la producción de aceite para consumo propio. Giménez estima en un 80 % el volumen de cosecha que entra en la almazara con este fin, mientras que el resto se vende en la tienda o se exporta. Los Países Bajos es actualmente el principal destino, si bien la cooperativa ha entrado en un programa de la Cámara de Comercio con el objetivo de abrir nuevos mercados en Europa.