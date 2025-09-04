La imprescindible segunda fase del malecón de Tulell

Quienes habitaron por primera vez el meandro del río Xúquer, hoy ocupado por el centro histórico la Vila de Alzira, no lo eligieron al azar entre los otros meandros de similares características de este río, lo eligieron por la abundancia de agua superficial, al confluir en él los ríos Xúquer y Barxeta, los barrancos de la Vila, de l’Estret, de la Casella, la Arena, Fosch, Gracia María, les Estrelles y todos sus afluentes menores.

Con la expansión de la ciudad se anularon los cauces de algunos barrancos, pero no se evitó la aportación de las aguas torrenciales que por ellos circulaban, con el resultado de inundaciones tan periódicas del casco urbano, que han dado nombre a algunos barrios como Venecia y les Bases.

Esta problemática de las inundaciones ya se conoce desde antaño. En concreto en 1798 el botánico Cabanilles nos proporcionó su visión:

«Aunque el cauce del río es profundo y ancho en las cercanías de la Villa, con todo no siempre es capaz de contener las aguas: suben estas en algunas ocasiones a tal punto, que entran en la población y en muchas casas hasta 12 pies de altura. Los vecinos, acostumbrados ya a estos desórdenes, ni escarmientan ni temen».

Las obras para intentar solucionar esta problemática de inundaciones causadas por el Xúquer se iniciaron a principios del siglo XX, con la construcción de la Fase I del Malecón que discurre desde el puente dels Cordellers, pasa por el puente de Xàtiva y finaliza en el puente de hierro en Tulell. La proyectada Fase II nunca llegó a construirse, y debía discurrir desde el puente de hierro, hasta la Montañeta de Sants, hoy ocupada por Carrefour.

Esta magnífica obra hidráulica está construida con capas de arcilla compactada, cosidas en su interior por grandes mampuestos de piedra y protegida exteriormente con una escollera. Disponía de varias casetas para ubicar las compuertas de madera que permitían el desahogo hidráulico de la ciudad, e impedían su inundación cerrándose ante una crecida del rio. Aún perduran dos casetas, las ubicadas cerca de los puentes de Xàtiva y de hierro. La que estaba ubicada al final de la avenida de la Hispanidad desapareció con la rotura del malecón en el año 1982.

Recientemente se ha construido el llamado Canal Interceptor, que recoge las aguas de los barrancos al Este de la ciudad, vertiéndolas al barranco de la Casella y está proyectada la ampliación del cauce del barranco en el puente de Xàtiva, para evitar el cuello de botella que impide su correcto desagüe al rio Xuquer.

Vista del cauce del Xúquer desde el puente de la CV-43 y, al fondo, el casco urbano de Alzira. / Josep Cortés

Pero para concluir las obras que minimicen las inundaciones en Alzira, falta construir las obras proyectadas hace ya más de cien años, la denominada Fase II del Malecón de Tulell, que ya se intentó finalizar a finales del siglo XX y ahora, con nuevos estudios hidráulicos, de nuevo se justifica imprescindible su ejecución, dejando patente el inadecuado argumentario basado en que el volumen de agua que no reciba el barrio de Tulell lo sufrirá el resto inundable de la comarca de la Ribera con un incremento de su nivel, porque es como tratar de medir el incremento del nivel de agua de una piscina cuando vertemos en ella dos cubos de agua.

Alzira necesita finalizar ya las proyectadas obras de defensa contra inundaciones.