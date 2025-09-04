Lista de cuneros, escaño vacío

El Partido Popular carece de representación en el Ayuntamiento de Albalat de la Ribera desde mediados de noviembre de 2023. La titular del único escaño logrado en los comicios de mayo de ese mismo año, Tania García Alcañiz, presentaba entonces su renuncia y el escrito de dimisión quedó en una especie de limbo administrativo. Nadie en el PP se preocupó de apremiar para que la Junta Electoral de Zona emitiera las credenciales del sustituto, conscientes de que no era una plato de gusto. La candidatura que el PP había presentado a los comicios estaba formada por cuneros o paracaidistas, términos que se utilizan cuando un partido recurre a militantes de otros municipios para conformar una lista al objeto presentar lista y sumar votos en las pugna por los diputados provinciales.

El Ayuntamiento de Albalat de la Ribera celebrará este viernes un pleno extraordinario y urgente en el que, entre otros asuntos, se incluirá finalmente la aceptación de la renuncia de la concejala del Partido Popular, Tania García Alcañiz. La edila presentó su renuncia el 15 de noviembre de 2023, apenas cinco meses después de tomar posesión de su acta en la sesión constitutiva de la corporación municipal celebrada el 17 de junio de ese mismo año. Sin embargo, el escrito no se había tramitado hasta ahora y será este viernes, casi dos años después, cuando se someta a la consideración del pleno. Desde el momento de su renuncia no ha acudido ningún miembro del PP a ninguno de los plenos celebrados.

EU critica la falta de interés del PP

Esquerra Unida de Albalat de la Ribera ha criticado la actitud del Partido Popular, que no ha mostrado —según remarcan— “ningún interés en participar en la gestión municipal”. Recuerdan que la candidatura popular presentada en las elecciones de 2023 no incluía a ningún residente del municipio y que, tras la renuncia de García, ningún otro integrante de la lista ha acudido a los plenos.

La formación de izquierdas también cuestiona el funcionamiento del propio consistorio, ya que la renuncia registrada en 2023 debería haber derivado, a su juicio, en la puesta en marcha de los procedimientos legales necesarios para garantizar los derechos de la concejala y, en su caso, dar paso a la sustitución correspondiente dentro de la lista electoral.