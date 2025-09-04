El PSOE acusa al gobierno de Sueca de abandonar servicios básicos para justificar la censura

El grupo socialista del Ayuntamiento de Sueca ha denunciado que el actual equipo de gobierno está “abandonando” los servicios básicos que afectan directamente a la vida diaria de los vecinos y vecinas. “En la política municipal, cuidar de los servicios esenciales debería ser sagrado. No deberían existir colores ni siglas cuando hablamos de limpieza, parques, playas seguras o mantenimiento urbano. Sin embargo, en Sueca asistimos a todo lo contrario: lo que es de todos se ha convertido en moneda de cambio para una estrategia política calculada”, señalan desde el PSPV.

Los socialistas consideran que, tras la moción de censura que dio la alcaldía a Julián Sáez (SxD), la ciudad presenta “zonas verdes descuidadas, papeleras que rebosan, playas sucias, servicios recortados y una agenda festiva hecha al gusto de quienes gobiernan, no del pueblo que la paga”.

“El nuevo alcalde y sus concejales parecen más preocupados por justificar la moción de censura que por mejorar la vida de la ciudadanía. Cuando el sillón vale más que la ciudad, lo que importa queda relegado. No gobiernan para servir, gobiernan para mantenerse”, denuncian los socialistas, que consideran que cada día de inacción supone “un golpe más contra nuestros vecinos”.

Los socialistas inciden en que, “mientras los servicios se degradan, el actual gobierno presume de tener las cuentas saneadas”. En concreto, señalan que en el mes de julio el ayuntamiento ingresó 5 millones de euros en un depósito bancario “mientras las calles y playas de Sueca sufrían las consecuencias del abandono”. “Dinero inmovilizado en un banco, mientras la ciudad está más sucia y abandonada que nunca”, recalca el PSPV-PSOE.

El PSOE de Sueca también pone como ejemplo la polémica decisión de retirar las barreras flotantes que se habían instalado en las playas durante la etapa del anterior gobierno. “Nuestro equipo impulsó esta medida para garantizar la salubridad del baño en verano. Este año, el nuevo gobierno las ha eliminado sin aportar ningún motivo técnico. El resultado: cinco episodios de contaminación en plena temporada estival. Demasiada casualidad para creer que se trata solo de coincidencias”, advierten los socialistas. “Cada día que se recorta, que se abandona un servicio, que se justifica la parálisis, es un día perdido para nuestros vecinos. No vamos a permitir que Sueca sea moneda de cambio de intereses partidistas. El pueblo merece una gestión responsable, no un gobierno obsesionado con mantenerse en la silla a cualquier precio”.

Por su parte, el alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha respondido a las críticas del PSPV-PSOE defendiendo que el actual gobierno trabaja desde el primer día para revertir la “herencia socialista”. Sáez recuerda que el anterior gobierno dejó un remanente negativo de 6,5 millones de euros, frente a los 6,1 millones positivos con los que contaba en 2019, que ha obligado a aplicar un Plan Económico Financiero con medidas de ajuste.

Responsabilidad frente al populismo

El alcalde acusa al PSOE de negar la situación real de las arcas municipales y de tratar de confundir a la ciudadanía con un discurso populista. “Nuestro equipo ha tomado decisiones impopulares pero necesarias para garantizar la estabilidad económica y anteponer los intereses de Sueca a los partidistas”, afirmó Sáez.

Entre las medidas destacadas, Sáez cita la licitación del nuevo contrato de recogida de basura y limpieza viaria, esencial para los servicios públicos y que, según él, los socialistas no fueron capaces de sacar adelante durante su mandato. También responsabiliza al anterior gobierno de la falta de barreras en acequías que contribuyeron a la contaminación fecal de las playas durante el verano, agravada por la dana que afectó a la zona.

El alcalde valora de forma positiva las fiestas patronales de Sueca, que están siendo “igual o más participativas que las anteriores”. Destaca que las actividades se han diseñado para todos los públicos y sensibilidades, con la participación de distintos colectivos y gran acogida por parte de la ciudadanía. Sáez subraya que se ha conseguido organizar unas fiestas integradoras “sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero, como hacían o malgastaban los socialistas”.

Sáez reitera que su gestión está orientada al interés general y que mantendrá esta línea hasta el final del mandato, pese a las críticas del PSOE, que califica de “irresponsables” durante su gestión entre 2019 y 2024.