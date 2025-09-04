El verano más crítico en l’Assut fía al vallado la lucha contra la masificación

"El verano ha sido tres veces más complicado que el año pasado". Es el balance de la alcaldesa de Antella, Eugenia García, tras los numerosos incidentes vividos durante estos últimos dos meses en l'Assut de la localidad.

La gran cantidad de bañistas que han acudido día tras día a este paraje natural, y cuya presencia se ha multiplicado durante los fines de semana, ha generado una oleada de vandalismo, suciedad, venta ambulante, campos invadidos y destrozados e, incluso, un intento de agresión a la alcaldesa y dos concejales. La masificación se ha convertido en uno de los principales problemas de la localidad durante el verano. "Pese a haber incrementado la vigilancia, hemos tenido más problemas", denuncia la primera edil.

El consistorio ha implementado algunas medidas como la prohibición por primera vez del estacionamiento en todas las calles del casco urbano durante la temporada alta -entre el 15 de julio y el 15 de agosto- para acotar el aluvión de vehículos que acuden a la localidad. La ordenanza, que fue aprobada el pasado diciembre, sólo permite a los vecinos o familiares directos estacionar en el pueblo, mientras que los bañistas debían dejar su vehículo en uno de los dos aparcamientos, con un total de 260 plazas, por un precio de 15 euros por turismo.

La propuesta tampoco ha reducido la masificación en l'Assut, ya que la propia García reconoce que "los aparcamientos a las 11 h ya estaban llenos", Muchos bañistas tampoco han aceptado esta medida durante el verano e, incluso, han llegado a enfrentarse al equipo de gobierno y a los trabajadores que gestionaban la entrada de los aparcamientos. "No han respetado ni el aparcamiento. Les molestaba caminar un poco más para ir al río", critica la alcaldesa.

Esta sólo es la primera medida de una serie de propuestas que se aplicarán el próximo verano. El consistorio trabaja en una nueva ordenanza municipal, que se debatirá este mes de septiembre, para reducir la masificación. El gobierno tomará como ejemplo la normativa que se aplica otras localidades como Anna o Bolbaite. Para ello, debe ser declarado Paraje Natural Municipal.

El consistorio lleva años reclamando la declaración de esta figura legal que permitirá establecer una normativa en esta zona recreativa. Cabe recordar que el entorno de l’Assut no es de titularidad municipal, sino que está gestionado en parte por la CHJ (la zona recreativa) y por la Acequia Real (el resto del paraje), aunque es el consistorio quien asume el mantenimiento y los costes.

La alcaldesa asume que esta nueva normativa será "positiva" para la población y para el paraje. "Esperamos que este sea el último año complicado. El próximo año nos adaptaremos a las nuevas medidas, pero evitaremos estos conflictos", reconoce García, quien considera que "habrá buenas expectativas para el próximo verano".

Tras varias reuniones entre el consistorio y la CHJ, como ya informó este diario, l'Assut pasará a considerarse paraje natural, por lo que el propio ayuntamiento podrá controlar los accesos. La CHJ cerrará el futuro Paraje Natural Municipal (en trámites para su aprobación) con un vallado de 250 metros. Además, habrá un control de aforo, cuya cifra todavía no está determinada. "No podemos controlar tanta masificación. El vallado nos permitirá reducir seguramente el 85 % de los problemas", reivindica.

Camiones repletos de suciedad

La alcaldesa lamenta que la masificación vivida durante este verano ha comportado problemas de suciedad y vandalismo en la localidad. De hecho, la gran presencia de bañistas durante el puente de agosto ocasionó desperfectos en campos y huertos del municipio.

A ello se ha sumado la gran cantidad de basura acumulada en el paraje. "Cada lunes sacábamos de l'Assut cuatro camiones y seis contenedores repletos de basura", denuncia. La situación ha generado que los propios vecinos de la localidad desistan y no accedan a esta zona durante la temporada estival. "La gente del pueblo no baja. Y si lo hace es para recoger la suciedad del entorno, ya que hay botellas de alcohol hasta en el agua", recalca. García espera que tras "un verano crítico", la situación cambie la próxima temporada.