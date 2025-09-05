El alcalde de Cullera encabeza la comitiva que viaja hasta la ciudad alemana de Jever

Septiembre es sinónimo de regreso a la rutina, aunque algunos afortunados todavía aprovechan este mes y sus altas temperaturas para disfrutar de los últimos días de verano. Como diría Amaral, "aún quedan días de verano". El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, también está aprovechando estas primeras jornadas de septiembre para desconectar.

El primer edil ha iniciado un viaje institucional a la ciudad alemana de Jever para reforzar vínculos de colaboración tras estos 25 años de hermanamiento. La comitiva, que encabeza Mayor, también cuenta con la presencia de las presidentas de la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia, Begoña Pla, y del Ateneu Musical de Cullera, Alicia Marí, además de representantes de la Junta Local Fallera.