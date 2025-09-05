El Alzira ajusta el presupuesto a la baja tras el descenso

200.000 euros es el presupuesto que la UD Alzira va a dedicar a una plantilla que tiene “como único objetivo el play-off de ascenso a Segunda RFEF. No jugarlo, será un fracaso”, afirmó el presidente de la UD Alzira, Juan Antonio Sanjuán, en la asamblea ordinaria que el jueves reunió a una treintena de socios. 711.000 € han sido los ingresos de la temporada y 727.000 los gastos por lo que ha quedado un déficit de 16.433 €. Para afrontar una categoría menos tanto en el primer equipo como el Juvenil A se contará con un presupuesto global de 548.000 €.

La asamblea se cerró con la presentación del fichaje del delantero nigeriano Uzochukwu Ogumka Adighibe, que posiblemente no sea el último. Adi, de 29 años, no se ha caracterizado por marcar un gran número de goles, aunque los ha logrado en los pocos minutos de que ha disfrutado en cada temporada.

Desde hace nueve años no jugaba en la Tercera División. Lo hizo entonces con el Conquense, con 21 años, y anotó la friolera de 17 goles. En la siguiente temporada, ya en Segunda B, siguió en el equipo de la Ciudad Encantada pero solo jugó 700 minutos y marcó dos goles. La segunda parte de la temporada la acabó en el Unión Adarve madrileño, con el que hizo seis tantos más. El Pontevedra puso sus ojos en él y en el conjunto gallego marcó cuatro goles. En la temporada 2020-21 fichó por el Talavera, donde acabó su etapa en Segunda B y pasó a Primera RFEF con el conjunto toledano e hizo otros seis tantos en dos temporadas. El At. Balears fue su siguiente destino, pero al marcar un solo gol bajó al Tudelano de Segunda RFEF y logró tres tantos más en 700 minutos. En la temporada 2023-24 estuvo media campaña sin equipo y en el mercado de invierno fichó por el Villanovense, donde marcó tres goles en 900 minutos.

La pasada campaña empezó jugando desde el banquillo pero en octubre se lesionó de la rodilla, tuvo que ser operado y reapareció en la jornada 25. Tres jornadas después volvió a tener una oportunidad que aprovechó marcando el único gol al Cádiz Mirandilla. Sin embargo, ya no acertó en los pocos minutos de que gozó.