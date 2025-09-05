Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alzira FS, atrapado por el caos ferroviario en Madrid

El club sufrió las consecuencias del fallo informático durante su viaje a Ferrol, donde disputa este viernes el primer partido en su regreso a Primera División

Las cámaras de Antena 3 captaron a los jugadores del Alzira FS.

Las cámaras de Antena 3 captaron a los jugadores del Alzira FS. / Levante-EMV

Levante-EMV

Alzira

La plantilla del Family Cash Alzira FS ha llegado a Ferrol, donde este viernes a las 20:00 horas disputa la primera jornada de la Primera División de fútbol sala, aunque por momentos parecía que no iba a ser posible. El equipo fue uno de los muchos afectados por el caos ferroviario que ocasionó el jueves un fallo informático.

El club se desplazaba hasta tierras gallegas en diversas etapas: primero hasta Madrid y luego hasta Santiago, en tren, desde donde viajaba hasta Ferrol. Sin embargo, los trenes que tenían la capital del Estado como origen o destino registraron retrasos y paros por una caída de los servidores informáticos. Los integrantes de la expedición completaron el viaje con más de tres horas de retraso.

