Vaivén
El Alzira FS, atrapado por el caos ferroviario en Madrid
El club sufrió las consecuencias del fallo informático durante su viaje a Ferrol, donde disputa este viernes el primer partido en su regreso a Primera División
Levante-EMV
Alzira
La plantilla del Family Cash Alzira FS ha llegado a Ferrol, donde este viernes a las 20:00 horas disputa la primera jornada de la Primera División de fútbol sala, aunque por momentos parecía que no iba a ser posible. El equipo fue uno de los muchos afectados por el caos ferroviario que ocasionó el jueves un fallo informático.
El club se desplazaba hasta tierras gallegas en diversas etapas: primero hasta Madrid y luego hasta Santiago, en tren, desde donde viajaba hasta Ferrol. Sin embargo, los trenes que tenían la capital del Estado como origen o destino registraron retrasos y paros por una caída de los servidores informáticos. Los integrantes de la expedición completaron el viaje con más de tres horas de retraso.
- Guerra de sombrillas: «Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea»
- Un joven recibe tres puñaladas a la salida de una discoteca en Cullera tras una discusión
- Los pisos turísticos en Cullera se disparan hasta los 3.500 euros semanales en septiembre
- Cortan parte de la línea 1 del metro por un incendio cerca de un desguace de Massalavés
- Segundo arrollamiento mortal en tres días en la estación de Carcaixent
- Un castillo de arena promociona la apertura del Roig Arena en Cullera
- Los expertos sospechan que el incendio de Montroi ha sido provocado
- El alcalde de Almussafes no tiene límites: Más de 100 km y 5 horas en bici