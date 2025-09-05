Alzira es tornarà a omplir d’amor i de dolços per Sant Donís
La regidoria de Cultura organitza la segona edició dels Premis Sant Donís per a premiar les millors mocadoraes i les cartes i dibuixos que millor expressen l'amor per la ciutat
L’Ajuntament d’Alzira, a través del Serval, ha llançat la segona edició d’un concurs on l’amor i la dolçor són els protagonistes este Nou d’Octubre. El concurs de Sant Donís té un doble vessant: d’una banda, va adreçat als forns i premiarà la mocadorà més bona i més arrelada d’Alzira i, d’altra, s’adreça a la ciutadania i premiarà les cartes i dibuixos que destil·len més amor per la Perla del Xúquer.
En la modalitat fornera, la que avaluarà les mocadoraes, participaran els forns i hauran de demostrar mitjançant la confecció d’estos dolços tradicionals de Sant Donís i del Nou d’Octubre el seu amor per la ciutat que els ha vist nàixer i també les seues habilitats culinàries.
En esta modalitat s’establixen tres premis, un primer de 500 euros, un segon de 300 euros i un tercer de 100 euros. D’esta manera, es pretén que el Nou d’Octubre siga una diada ben especial en què s’impulse l’activitat comercial dels forns alhora que s’impulsen també les tradicions valencianes, com és el cas de la mocadorà. La tradició marca que, cada 9 d’octubre, els enamorats es regalen un mocador per al coll que embolica uns dolços de massapà cru, de diferents formes i colors, que representen les fruites i hortalisses de l’horta valenciana i en què destaquen dos figures més grans i principals fetes de massapà cuit: la piula i el tronador. El concurs està obert per als forns que desenvolupen la seua activitat comercial, de restauració i serveis en establiments ubicats a Alzira.
També els alzirenys i alzirenys poden participar en una altra modalitat destinada a lletraferits i a artistes. Podran redactar una carta d’amor a la seua ciutat d’una extensió màxima d’un full, escrita en valencià. En la carta es valorarà l’ús correcte del valencià, la riquesa lèxica, la coherència i la capacitat de transmetre estima i arrelament cap a la ciutat d’Alzira. En esta modalitat del premi a l’amor alzireny epistolar s’establixen també dos premis: un primer guardó de 300 euros i un segon premi de 100 euros.
A més a més, també hi haurà una modalitat de dibuix amb dos categories, adults i infantil, ja que tant adults com xiquets podran enviar dibuixos per a expressar el seu amor per Alzira. En el dibuix, es valorarà l’ús correcte del valencià, la tècnica i la capacitat d’expressar l’estima cap a la capital de la Ribera Alta. En esta modalitat del premi a l’amor alzireny expressat en pintura i dibuix s’establixen també quatre premis: un primer guardó adult de 200 euros i un segon premi adult de 100 euros i un primer guardó infantil de 200 euros i un segon premi infantil de 100 euros.
El termini per a presentar-se acaba el dia 1 d’octubre i s’ha de fer per mitjà d’una instància en la seu electrònica o en el registre d’entrada. En el cas dels forns, han de presentar instància i dur la mocadorà amb què hi volen participar al tast que es farà el 8 d’octubre de 2025 a la Casa de la Cultura d’Alzira a les 10:30h. En el cas de la modalitat oberta a tota la ciutadania, caldrà que adjunten a la instància la carta o el dibuix.
El regidor de Cultura, Israel Pérez, assenyala que “esta iniciativa naix amb la voluntat de celebrar, d’una manera especial, tant el dia dels valencians i les valencianes com el dia dels enamorats. Amb este segon concurs, i amb estos dos elements i Alzira com a protagonista, es vol animar els forns a preservar i reforçar la tradició de la mocadorà, alhora que es fomenta l’ús del valencià entre la ciutadania i, en definitiva, l’estima per la nostra ciutat”. A més, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez hi afig que “esta proposta és una manera de reforçar la nostra identitat com a poble, ja que posa en valor tradicions tan arrelades com la mocadorà i celebracions tan significatives com el Nou d’Octubre i el dia del poble valencià. Volem que Alzira siga referent en la promoció de la cultura i la llengua valencianes, implicant els nostres forns i pastisseries, però també tota la ciutadania, en una iniciativa que enfortix el sentiment de pertinença i estima per la nostra ciutat”.
