La banda de Benifaió designa al setabense Grau Martínez nuevo director

Miguel Ángel Grau Martínez ha cogido el relevo de José Vicente Leal Mora como director titular de la Societat Artística Musical de Benifaió y este martes ya ha dirigido el primer ensayo de la banda, según ha informado la entidad en un comunicado.

El nuevo director es natural de Xàtiva y llega a la banda de Benifaió avalado por una larga experiencia en la dirección de bandas de la Comunitat Valenciana.

Fuentes de la Societat Artística Musical de Benifaió destacan las “muchas y saludables” sensaciones que afloraron en las dos horas de comunicación entre el maestro y sus músicos en ese primer ensayo, “por medio de la palabra, del gesto y del lenguaje inefable de la música”.

Miguel Ángel Grau ha manifestado su agradecimiento a la sociedad “por haber pensado en mí para conducir este proyecto musical y por la confianza que mostrada. Acepto este compromiso con profunda ilusión y seria responsabilidad”, ha señalado.

Por su parte, la SAM de Benifaió ha agradecido el trabajo, dedicación y esfuerzo del anterior director, José Vicente Leal Mora, que ha estado nueve años en la entidad.