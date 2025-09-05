Así quedarán las plazas más céntricas de Carlet con el nuevo diseño

El Ayuntamiento de Carlet ha dado a conocer el diseño de las plazas Major y del Convent i de la Vila, que renovará en los próximos meses para convertirlas en espacios modernos, aunque sin perder de vista sus raíces históricas ni sus usos populares.

El consistorio invertirá alrededor de 1,5 millones de euros, procedentes de subvenciones de la Diputació de València, en la renovación de las plazas. El gobierno municipal asegura que se trata de "una apuesta de futuro que dignifica el centro histórico y lo abre a ser un espacio más vivo, moderno y sostenible".

Recreación virtual de la nueva plaza del Convent i la Vila. / Ajuntament de Carlet

La renovación será total: pavimentación, iluminación, vegetación y mobiliario urbano. El ayuntamiento ha apostado por unos diseños modernos, aunque ha tenido en cuenta tanto sus raíces históricas como los usos de ambas plazas, que juegan un papel relevante en el día a día de la sociedad y cultura de Carlet, al albergar actos durante las fiestas o el mercado ambulante de los sábados.

Renovación de la Plaça Major. / Ajuntament de Carlet

"Buscamos adaptar estos espacios a la realidad de Carlet para conseguir una ciudad más humana y accesible", manifestó al respecto la alcaldesa, Laura Sáez.