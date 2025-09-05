Así quedarán las plazas más céntricas de Carlet con el nuevo diseño
El ayuntamiento presenta el diseño de las plazas Major y del Convent i de la Vila, que serán objeto de una remodelación integral
El Ayuntamiento de Carlet ha dado a conocer el diseño de las plazas Major y del Convent i de la Vila, que renovará en los próximos meses para convertirlas en espacios modernos, aunque sin perder de vista sus raíces históricas ni sus usos populares.
El consistorio invertirá alrededor de 1,5 millones de euros, procedentes de subvenciones de la Diputació de València, en la renovación de las plazas. El gobierno municipal asegura que se trata de "una apuesta de futuro que dignifica el centro histórico y lo abre a ser un espacio más vivo, moderno y sostenible".
La renovación será total: pavimentación, iluminación, vegetación y mobiliario urbano. El ayuntamiento ha apostado por unos diseños modernos, aunque ha tenido en cuenta tanto sus raíces históricas como los usos de ambas plazas, que juegan un papel relevante en el día a día de la sociedad y cultura de Carlet, al albergar actos durante las fiestas o el mercado ambulante de los sábados.
"Buscamos adaptar estos espacios a la realidad de Carlet para conseguir una ciudad más humana y accesible", manifestó al respecto la alcaldesa, Laura Sáez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Guerra de sombrillas: «Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea»
- Un joven recibe tres puñaladas a la salida de una discoteca en Cullera tras una discusión
- Los pisos turísticos en Cullera se disparan hasta los 3.500 euros semanales en septiembre
- Cortan parte de la línea 1 del metro por un incendio cerca de un desguace de Massalavés
- Segundo arrollamiento mortal en tres días en la estación de Carcaixent
- Un castillo de arena promociona la apertura del Roig Arena en Cullera
- Los expertos sospechan que el incendio de Montroi ha sido provocado
- El alcalde de Almussafes no tiene límites: Más de 100 km y 5 horas en bici