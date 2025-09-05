Cullera y Jever estrechan aún más sus lazos a través de la música

Las ciudades de Cullera y Jever refuerzan su vínculo institucional estos días en la localidad del norte de Alemania. Un encuentro convocado con el objetivo de seguir fortaleciendo las colaboraciones construidas a lo largo de más de 25 años de hermanamiento y de abrir nuevas vías de cooperación entre ambos municipios.

La hoja de ruta de este encuentro se articula en torno al intercambio musical, y la promoción de la cultura y las tradiciones. De hecho, uno de los principales objetivos de la visita es avanzar en la creación de un programa de cooperación e intercambio musical entre las sociedades musicales de ambos municipios.

Esta viernes se ha celebrado una reunión de trabajo con el propósito de sentar las bases de este proyecto de intercambio artístico entre agrupaciones musicales que culminarán con conciertos conjuntos. Una iniciativa que busca fomentar el entendimiento cultural a través de la música como lenguaje común entre los países.

Patrimonio cultural y festivo

El segundo eje de la visita estará centrado en la difusión y promoción del patrimonio cultural y festivo de Cullera, representado por la participación de miembros de la Junta Local Fallera de Cullera. Además, se llevará a cabo una demostración gastronómica en la que se elaborará un paella tradicional en un espacio público, con el fin de acercar la cocina típica valenciana a la ciudadanía de Jever.

Estas acciones suponen una promoción activa de las señas de identidad de Cullera, en un entorno de intercambio cultural entre diferentes regiones.

La visita coincide con la celebración del 525 aniversario del nacimiento de Maria von Jever, figura histórica clave en la identidad de esta localidad germana, reconocida por su papel en la consolidación política y cultural de la ciudad. La presencia de Cullera en estas fechas supone una oportunidad para estrechar vínculos y mostrar su identidad.

La comitiva está encabezada por el alcalde, Jordi Mayor, acompañado de la vicealcaldesa, Silvia Roca, y la concejala de Hermanamiento, Susi Melià. A la representación municipal se suman las presidentas de la SMI Santa Cecilia de Cullera, Begoña Pla, y del Ateneo Musical de Cullera, Alicia Marí; además de representantes de la Junta Local Fallera.

Más allá de la dimensión institucional, esta visita representa una apuesta decidida por fortalecer relaciones que generen oportunidades en el ámbito social, cultural y económico. Cullera y Jever comparten una visión común basada en la cooperación entre territorios, el entendimiento mutuo y el intercambio como motor del desarrollo local.