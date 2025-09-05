Duelo en las Fallas de Sueca por el fallecimiento de Vicent Vázquez

La comunidad fallera de Sueca está de duelo por la pérdida de Vicent Vázquez, un fallero de toda la vida que ha estado vinculado a diferentes comisiones de la ciudad. Vázquez, marido de Dolores Meseguer –exintegrante de la Junta Local Fallera (JLF)–, pertenecía a una familia con un fuerte arraigo en el colectivo festivo local. Además, era hermano del concejal socialista en el Ayuntamiento de Sueca Joan Carles Vázquez.

Su nombre estuvo ligado a varias comisiones, desde la falla Materal hasta Tro i Flama, y en la actualidad formaba parte de la falla Bernat Aliño de Sueca, en la que seguía participando activamente. Su compromiso y entrega hacia la fiesta lo convirtieron en un referente apreciado por compañeros y amigos.

Asimismo, el comercio familiar Casa Lines, proveedor habitual de la Junta Local Fallera, estrechó todavía más el vínculo de Vázquez y de su familia con el entramado festivo de la ciudad.

La Junta Local Fallera de Sueca ha trasladado sus condolencias públicamente a través de las redes sociales, expresando su apoyo a la familia en estos momentos tan difíciles. También diferentes voces del mundo fallero, como el presidente de la falla Bernat Aliño, han subrayado su carácter afable, su alegría y el cariño que siempre transmitía a quienes lo rodeaban.

“Su sonrisa y su estima quedarán para siempre en el recuerdo de todos nosotros”, señalaba el mensaje de su comisión.

El fallecimiento de Vicent Vázquez supone una pérdida dolorosa para el mundo fallero de Sueca, que despide a uno de sus miembros más queridos y comprometidos.