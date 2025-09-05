Obituario
Duelo en las Fallas de Sueca por el fallecimiento de Vicent Vázquez
Pertenecía a la comisión Bernat Aliño, pero con anterioridad formó parte de Materal y Tro i Flama
La comunidad fallera de Sueca está de duelo por la pérdida de Vicent Vázquez, un fallero de toda la vida que ha estado vinculado a diferentes comisiones de la ciudad. Vázquez, marido de Dolores Meseguer –exintegrante de la Junta Local Fallera (JLF)–, pertenecía a una familia con un fuerte arraigo en el colectivo festivo local. Además, era hermano del concejal socialista en el Ayuntamiento de Sueca Joan Carles Vázquez.
Su nombre estuvo ligado a varias comisiones, desde la falla Materal hasta Tro i Flama, y en la actualidad formaba parte de la falla Bernat Aliño de Sueca, en la que seguía participando activamente. Su compromiso y entrega hacia la fiesta lo convirtieron en un referente apreciado por compañeros y amigos.
Asimismo, el comercio familiar Casa Lines, proveedor habitual de la Junta Local Fallera, estrechó todavía más el vínculo de Vázquez y de su familia con el entramado festivo de la ciudad.
La Junta Local Fallera de Sueca ha trasladado sus condolencias públicamente a través de las redes sociales, expresando su apoyo a la familia en estos momentos tan difíciles. También diferentes voces del mundo fallero, como el presidente de la falla Bernat Aliño, han subrayado su carácter afable, su alegría y el cariño que siempre transmitía a quienes lo rodeaban.
“Su sonrisa y su estima quedarán para siempre en el recuerdo de todos nosotros”, señalaba el mensaje de su comisión.
El fallecimiento de Vicent Vázquez supone una pérdida dolorosa para el mundo fallero de Sueca, que despide a uno de sus miembros más queridos y comprometidos.
- Guerra de sombrillas: «Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea»
- Un joven recibe tres puñaladas a la salida de una discoteca en Cullera tras una discusión
- Los pisos turísticos en Cullera se disparan hasta los 3.500 euros semanales en septiembre
- Cortan parte de la línea 1 del metro por un incendio cerca de un desguace de Massalavés
- Segundo arrollamiento mortal en tres días en la estación de Carcaixent
- Un castillo de arena promociona la apertura del Roig Arena en Cullera
- Los expertos sospechan que el incendio de Montroi ha sido provocado
- El alcalde de Almussafes no tiene límites: Más de 100 km y 5 horas en bici