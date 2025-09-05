Educación retrasa hasta el jueves la reapertura del centro afectado por la dana en Algemesí

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo y la comunidad educativa del CEIP Carme Miquel de Algemesí han acordado retrasar el inicio de curso hasta el 11 de septiembre. Cabe recordar que cerca de 200 alumnos y alumnas de este centro regresan a las aulas prefabricadas, ya que el centro deberá ser reconstruido tras los daños de la riada.

Aunque en un primer momento, el alumnado afectado por la riada iba a regresar a las aulas el lunes, como el resto de menores, el cambio se ha acordado durante este viernes. La decisión de empezar el 11 de septiembre, según ha explicado la conselleria, se ha decidido con el objetivo de que los centros puedan disponer del tiempo necesario a la hora de ultimar detalles y que de este modo las clases puedan iniciarse con normalidad. Señalan que desde la Conselleria de Educación se está haciendo un seguimiento exhaustivo de las instalaciones y se está en contacto constante con los ayuntamientos y equipos directivos para informar sobre la situación de cada centro.

El CEIP Carme Miquel sufrió daños estructurales tras la trágica riada del pasado 29 de octubre debido a su cercanía al río Magro. Como ya informó este diario, el centro deberá ser derribado y reconstruido. El consistorio y la propia conselleria acordaron que el nuevo centro se construirá a una cota de cerca de 1,50 metros de altura para salvaguardar la seguridad de los menores en el caso de que se produjera un episodio similar. Las aulas prefabricadas también se sitúan a una cota similar.

El nuevo centro cuenta con más de setenta módulos, que comenzaron a instalarse en primavera. Estos se distribuirán en dos plantas, que contendrán todos los servicios educativos necesarios para el alumnado de infantil y primaria, además de espacios para música, plástica, PT, informática, comedor, biblioteca y patios con pista deportiva. Las unidades prefabricadas ocuparán una superficie de 1.385 m2.