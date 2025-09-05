La gesta de Iván, el primer niño de Cullera con discapacidad total que acude a un colegio convencional

Con sólo cuatro años, Iván Yagüe, un niño de Cullera con una enfermedad rara multipatológica, no deja de romper barreras. El menor iniciará, como la mayoría de niños y niñas, el curso escolar el próximo lunes. Sin embargo, su familia ha decidido que curse sus estudios en un colegio convencional. «Aunque es 100 % dependiente, hemos decidido apostar por la inclusión educativa real. Tras darle muchas vueltas, decidimos que fuera al colegio Sant Vicent Ferrer-Hermanos Maristas junto a su hermana», afirma Noelia Escrivá, la madre del menor.

Los mellizos Iván y Mar nacieron con sólo 27 semanas de vida. El pequeño pasó sus primeros seis meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital la Fe tras detectarle un prolapso rectal (el recto sale a través del ano). Tras una operación complicada, fue conectado a una máquina ECMO, aunque su esperanza de supervivencia era del 5 %. A pesar de ello, el menor conisiguó salir adelante, aunque sufre parálisis cerebral severa, epilepsia, hipoacusia neurosensorial bilateral (usa implantes cocleares), retraso madurativo y está diagnosticado de kernicterus (un tipo de daño cerebral muy poco frecuente que se da en bebés con ictericia grave), por lo que «es 100 % dependiente».

No obstante, su familia ha decidido no rendirse. Iván se ha convertido en un ejemplo de lucha y superación para aquellas familias que sufren una situación similar. «La mayoría de familias deciden llevar a sus hijos a colegios de educación especial, pero nosotros decidimos apostar por esta escuela», afirma su madre, que reconoce que «estos días previos son días de nervios». «Es el primer niño de la Comunitat Valenciana que acude a un colegio convencional con un 100 % de discapacidad y probablemente sea de los primeros de España», recalca con orgullo. No obstante, reconoce que tomar esta decisión «no ha sido fácil». Iván estará acompañado durante las clases de un profesional de apoyo terapéutico infantil (PATI). «Teníamos claro que si nos autorizaban esta figura, él iría a un colegio convencional», explica Escrivá. Además, el centro se ha volcado con el menor, pese, en sus palabras, «a no disponer de los suficientes recursos para atender estos casos».

La concesión de este profesional ha supuesto, a su vez, que la familia haya tenido que renunciar a algunas ayudas. «Hemos luchado por este derecho, pero, como consecuencia, hemos tenido que perder ayudas clave como el acceso a terapias o parte de la prestación por dependencia», lamenta. No obstante, sus padres han decidido hacer un esfuerzo económico para que el menor siga recibiendo clases de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional o terapia acuática, entre otras.

El profesional acompañará al menor durante 32 horas a la semana con el fin de prestarle ayuda no sólo en el colegio, sino también durante el resto de actividades. «Creemos que con su ayuda puede ser una buena opción, ya que Iván estará cerca de casa. El colegio de educación especial más cercano está en València y, por lo tanto, tendríamos que habernos desplazado hasta allí todos los días», afirma. Su familia espera que Iván socialice con otros menores y se adapte al entorno poco a poco. «Queremos que se relacione con otros niños y que esté cerca de su hermana. Además, es un centro muy accesible y con un patio muy grande», agradece la familia. No obstante, es consciente de que ellos también deberán implicarse al máximo para que Iván pueda avanzar a buen ritmo, pero están decididos a apostar por la inclusión. «La inclusión no debería ser una batalla, sino que es un derecho. Iván merece crecer junto a su hermana, en su ciudad y sentirse parte de la comunidad», concluye.