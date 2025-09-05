L'Alcúdia exige a Educación una fecha para reparar los daños del colegio afectado: "Los niños están hacinados"

"El ayuntamiento y la comunidad educativa nos sentimos abandonados al ver las condiciones en las que empezarán los niños las clases el próximo martes". Son las palabras del alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom, tras reunirse con representantes de la comunidad educativa CEIP Les Comes para abordar la situación en la que el centro iniciará el curso escolar. Al encuentro también han acudido técnicos del ayuntamiento y la concejala de Educación, Rosa María Martínez.

El propio Salom ha reclamado una reunión urgente con el director general de Infraestructuras Educativas para exigir una fecha en la que se prevé iniciar las obras para reparar los daños del centro tras las inundaciones. Como ya informó este diario, los 240 alumnos del centro se ven obligados a regresar a las aulas con espacios compartidos y muy limitados.

Una enorme grieta en uno de los muros del edificio de infantil obligó a vallar buena parte del centro, por lo que los menores han tenido que ser reubicados en el resto del colegio. En la actualidad, permanece vallado, lo que impide el acceso a dicho módulo, al patio correspondiente y también a las pistas de baloncesto y futbito. "Los niños están hacinados. Hay una gran sensación de abandono conjunta al ver las condiciones en las que se encuentran. Han pasado diez meses de la dana y no hay ninguna respuesta", explica Salom.

La infraestructura casi centenaria ya sufría problemas antes de la riada. En palabras del alcalde, la Conselleria de Educación debía haber acometido unas obras, pero no se llevaron a cabo, por lo que la situación empeoró tras el paso de la dana. "Ya se han cumplido diez meses de la riada y no nos dan solución ni nos ofrecen una fecha para acometer las obras", denuncia.

Técnicos de la conselleria, como ha explicado el primer edil, acudieron al centro la semana pasada para evaluar la situación. "Nos dijeron que la reparación es corta, que no tardarían más de una semana en reparar los daños, pero no nos han dado fecha, ya que dicen que están trabajando en otro centro afectado por la dana", señala Salom. El primer edil reitera la necesidad de que la conselleria establezca una fecha para acometer la reparación. "El cabreo es tremendo porque no tenemos ninguna información ni notificación por parte de la conselleria", afirma.

El ayuntamiento muestra su respaldo a la comunidad educativa y comparte el malestar de los padres y los profesores ante esta situación. "Hemos establecido un frente común entre el consistorio y el centro porque todos queremos lo mejor para los niños", concluye.

La comunidad educativa agradece la predisposición del consistorio y mantiene la protesta el próximo 9 de septiembre, con motivo del inicio del curso, a las puertas del colegio.