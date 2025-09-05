El puente que derribó el Magro reabre en Carlet como emblema de la recuperación

«Este puente no es solo hormigón y acero: es un símbolo de resiliencia, de colaboración institucional y de confianza en el futuro». Con este mensaje, la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, daba por reabierto el puente que la crecida del río Magro derribó el pasado 29 de octubre. Si hace más de diez meses fue uno de los símbolos de la destrucción que ocasionó la dana, hoy lo es de la reconstrucción.

Aunque el de Carlet no sea el primero de los puentes rehabilitados en la Ribera, sí representa una de las mayores inversiones para una infraestructura, ya que la Diputació de València ha destinado más de cuatro millones de euros a la reconstrucción del paso sobre el río.

El presidente de la diputación, la alcaldesa de Carlet y el alcalde de Benimodo, en el paseo por el puente. / Dival

El ayuntamiento había convocado a representantes de las distintas administraciones supramunicipales para agradecer su labor por la reconstrucción de Carlet. Ha presidido el acto la delegada del Gobierno en la Comunitat Valencinana, Pilar Bernabé, y también ha asistido el vicepresidente del Consell para la Reconstrucción, Gan Pampols, además del presidente de la diputación, Vicent Mompó, mientras la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ejercía de anfitriona. Todos los ponentes han destacado la necesaria colaboración institucional. Sáez ha recalcado que la ciudad no habría avanzado en la recuperación de la normalidad sin la cooperación. «Todas las instituciones públicas, de manera coordinada, han posibilitado que se produjera una respuesta rápida y eficaz; trabajando de la mano, en plena unión y coordinación», ha subrayado.

La alcaldesa ha recordado que fue, precisamente, la Diputació la encargada de construir, en 1934, el puente que la dana derribó. Por aquel entonces, la entidad estaba presidida por un hijo de Carlet, Juan Calot Sanz. «Ahora, diez meses después de una dana que ha dejado una marca imborrable en la memoria colectiva, podemos volver a transitarlo con seguridad y confianza».

La delegada de Gobierno, en el centro, entre el vicepresidente Gan Pampols, la diputada de Carreteras, la alcaldesa de Carlet y Vicent Mompó. / Dival

Como representante de la corporación provincial, su presidente, Vicent Mompó, ha lanzado un mensaje muy parecido al de Sáez, al señalar que la reapertura de este puente «no es solo la recuperación de una infraestructura dañada, sino un símbolo de la capacidad de esta provincia para levantarse y seguir adelante». En sus palabras, «cada obra que culminamos es un paso más hacia la normalidad que merecen nuestros vecinos, pero también una garantía de que estamos mejor preparados para afrontar los retos que puedan traer los próximos meses de otoño. La ciudadanía debe saber que no hemos parado, que seguimos trabajando sin descanso y que nuestra prioridad es devolver la seguridad y la confianza a todos los municipios afectados».

Por su parte, la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha explicado que «la máxima prioridad era que el puente estuviera en servicio para el inicio del curso escolar, porque eso implica un incremento sustancial de la movilidad en el municipio» y recordó que «cada día son muchos los vecinos que tienen que atravesar esta zona que conecta con la autovía y el polígono industrial».

La Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha aludido a la presencia de las dos bandas de música de Carlet en el acto para señalar que si las dos entidades estaban juntas en este momento "las instituciones también tenemos la obligación moral de estar juntas". “La reapertura de este puente es un símbolo del apoyo a la reconstrucción por parte del Gobierno de España”, ha comentado, mientras argumentaba que el paso sobre el Magro se ha reconstruido gracias a los más de 54 millones transferidos por el Gobierno a la diputación para la reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal afectados por la dana.

La obra, con una inversión cercana a los 4,2 millones de euros, ha consistido en la demolición del tramo dañado y la construcción de un nuevo puente de 45,5 metros de longitud, con una separación entre pilares que prácticamente duplica la existente —de 9 a 20 metros—, lo que permite aumentar de forma notable la permeabilidad frente a futuras crecidas del río. De forma paralela, se ha reconstruido el mirador de la zona del Malecón. La actuación se ha completado con obras complementarias de reparación y consolidación en el resto del puente, así como la reposición de los servicios básicos afectados: agua potable, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones.