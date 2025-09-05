Sumacàrcer exige vías de evacuación para los coches que saturan el pueblo en verano

La avalancha de bañistas que acude a lo largo del verano a Sumacàrcer para disfrutar de l'Illa de l'Esgoletja no sólo comporta una gran presencia de turistas en el entorno del río Xúquer, sino que también dispara la gran cantidad de vehículos que se acumulan en las distintas calles de la localidad. Ante esta masificación y los problemas derivados de esta, el ayuntamiento exige la creación de un plan de evacuación que permita garantizar la seguridad de vecinos y visitantes en el caso de que se produzca una emergencia en el municipio.

El consistorio ya decidió limitar durante los meses de julio y agosto el estacionamiento en las calles más próximas al río para aliviar el tráfico. Además, el ayuntamiento también ha habilitado, como ya hizo el anterior verano, un aparcamiento disuasorio en el antiguo campo de fútbol. No obstante, la creación de este espacio de estacionamiento no ha conseguido descargar la gran presencia de vehículos que se acumulan día a día en la localidad y cuya presencia crece todavía más durante los fines de semana.

"Las nuevas medidas para facilitar el tráfico en la localidad han sido positivas, por lo que estamos satisfechos. Ahora nuestra principal preocupación es garantizar una vía de evacuación", señala el alcalde de Sumacàrcer, David Pons.

El primer edil solicita una reunión con la Conselleria de Emergencias para encontrar una solución. "Hay que trabajar para encontrar vías, ya que la gran cantidad de coches en el municipio dificultaría la evacuación si se produjera una situación de emergencia", denuncia. De hecho, el municipio se vio, como ya informó este diario, "absolutamente desbordado" durante el primer fin de semana de julio. El incendio declarado en la partida del Clot del Negre, entre Antella y Cotes, obligó a cortar la carretera CV-555, principal vía de acceso, y dejó como única alternativa una carretera saturada por coches de turistas. Una vez se llenó el parking, los turistas optaron por aparcar en el «camí del Reguer", que une Sumacàrcer con Antella, por lo que se vivieron momentos de tensión, retenciones y problemas de tráfico.

"No hay espacio"

El alcalde señala que "la población se multiplica exponencialmente durante estos meses, por lo que no hay espacio en el municipio". "Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar la situación", añade. De hecho, este verano ya se ha restrigindo el acceso en los viales del Portijol, l’Esgoletja, Lepant, el Franc, Pere Selva, Baró Francesc Espí, Sant Miquel, Mestre Serrano y Rei en Jaume, donde sólo han podido estacionar los residentes y personas con segunda residencia, que debían colocar un distintivo en sus vehículos.

El ayuntamiento prevé habilitar una nueva zona de aparcamiento para el próximo verano con el fin de facilitar el tráfico y reducir la masificación en el casco urbano. "El nuevo aparcamiento mejorará la situación, ya que, aunque el incremento de la población no ha sido preocupante, tenemos que ser conscientes de que crece el número de turistas durante estos meses", afirma.

Pons, además, pretende implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la implantación de nuevas medidas para mejorar la situación. Por ello, el consistorio abrirá próximamente un período de consultas, en el que los vecinos podrán indicar "qué aspectos se pueden mejorar". No obstante, el balance del consistorio durante este verano es "positivo". "Estamos satisfechos. Siempre hay alguna persona que no quiere pagar el aparcamiento o no respeta las medidas, pero son casos puntuales", concluye.