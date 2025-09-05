De Turís a Santiago: 1.220 kilómetros a pie en 37 días

El turisano Raimundo Soria llevaba años con un pensamiento que le rondaba la cabeza: quería completar una gesta atlética que sirviera para homenajear a su hijo Raimon, fallecido en 2004 en un accidente cuando solo tenía 19 años y era una gran promesa del triatlón. Una vez jubilado, se presentó la oportunidad y se aventuró a completar el Camino de Santiago desde València. Una ruta de más de 1.200 kilómetros, sudor y lágrimas.

Soria apenas ha tenido ocasión de embarcarse en una aventura de tal magnitud. "He sido autónomo toda la vida, así que vacaciones he tenido muy pocas. Sí que me gusta salir a caminar y he hecho algún trail, pero sin correr, andando. Aunque nunca había podido hacer algo así", explica.

Fue con su jubilación, el pasado mes de marzo, cuando se abrió todo un abanico de posibilidades. La elegida fue la de completar el Camino de Santiago, en un viaje físico y espiritual, ya que se fue sin compañía. "He coincidido con otras personas, claro, pero he ido solo la mayor parte del tiempo. Todos los días hablaba conmigo mismo o con mi hijo, a ratos me echaba a llorar, pero ha sido una experiencia muy bonita que recomiendo a todo el mundo", asegura el turisano.

Soria mira al cielo de Santiago tras completar su reto. / Levante-EMV

Partió desde la Basílica de la Virgen de los Desamparados y, según detalla, completó en 37 etapas los 1.220 kilómetros de ruta hasta Santiago "y sin que saliera ni una ampolla en los pies". No obstante, no fue todo un camino de rosas. Soria anduvo más de lo previsto en las primeras jornadas. Descansaba en pensiones o casas rurales y todas las noches hablaba por videollamada con su esposa. Sin embargo, su buen ritmo se vio lastrado por una lesión de rodilla que le sobrevino en Toledo. "Tenía en mente que, por mi hijo, llegaría aunque fuera en carretilla. Desde allí tuve que ayudarme de unos bastones de trekking, de pastillas y un gel para el dolor", rememora. A la llegada le espera, precisamente, su mujer y tuvo que incrementar de nuevo el ritmo para poder alcanzar la meta en el día previsto.

Lo logró. Y no solo eso, ya planea la siguiente aventura. El próximo año tiene previsto completar el Camino por la ruta norte. El siguiente, ya se verá. Santiago le espera para recibir de nuevo a este vecino de Turís que, a su llegada, volverá a señalar el cielo. Va por ti, Raimon.