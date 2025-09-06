El Alzira y el Castellonense abren la nueva temporada en Tercera Federación

La UD Alzira saltará por primera vez en su historia al campo El Arco de Soneja el domingo a las 18 h. Esta pequeña localidad de 1.500 habitantes del Alt Palància está viviendo un sueño futbolístico en su tercera temporada en Tercera Federación. El apoyo económico de la potente empresa local Pallets Castillo ha permitido a este club llegar a hitos futbolísticos jamás imaginados. Sin embargo, después de dos campañas en que han quedado 12º y 9º lugar, este año se ha dado una vuelta de tuerca al proyecto. El play-off no es el objetivo y sí salvar la categoría lo más pronto posible.

También se ha remozado casi toda la plantilla, en la que solo siguen los porteros Embela y Chanza, los centrales Alcolea y Chus y el pivote Panadés y Tárrega. Tres jugadores han recalado en el Alzira: Gomis, Traver y Sento. Los dos primeros con posibilidades de ser titulares mientras que el lateral está en la recta final de su lesión. Por el contrario, en un equipo muy joven han recalado tres excanteranos alziristas, el portero Juan Pablo, Cristian e Iker Ruiz, fichado esta misma semana. Su joven técnico de 32 años, Carlos Ortí, tendrá las bajas de Embela, convocado por la selección de Sao Tomé y Príncipe y el lateral Iván Berbegal, lesionado.

Por su parte, en la UD Alzira se espera que el trabajo realizado en pretemporada que no ha tenido resultados positivos en el marcador -solo se ha ganado al Juvenil A azulgrana- se vea reflejado en el reducido campo del Soneja. El nuevo fichaje, Adi, ya tiene tramitada la ficha aunque no será de la partida. “Puede tener minutos ya que solo ha entrenado dos veces con nosotros”, comentaSergio Paredes. Sobre el nuevo fichaje, el también nuevo entrenador afirma que ”es un delantero de los que no hay en esta categoría. Va bien a los espacios con potencia y es fuerte aunque físicamente no sea muy grande”. El que sí podría ser titular es el otro fichaje, Carles Marco. El del Palmar “era el perfil que buscábamos. Un lateral que puede jugar en ambas bandas, como lateral, carrilero y extremo”. Para completar la plantilla, Paredes desearía un central con experiencia en 2ª RFEF. Junto a Sento también es baja el lateral izquierdo Jorge Ruiz.

El Castellonenso abre la competición como local. / Levante-EMV

La UD Castellonense inicia su tercera temporada consecutiva en Tercera Federación. El domingo a las 19'15 h. recibirá al At. Levante en el Antonio Escuriet. El balance de la pretemporada que hace el entrenador Iñaki Rodríguez es "positivo”. “Teníamos que aprovechar bien las semanas porque acabamos la temporada el 22 de junio y empezamos más tarde la preparación. El equipo ha asimilado muy bien lo que queremos ser", comenta. La nueva temporada se afronta "con mucha ilusión, sabiendo que delante tenemos un equipo más rodado, con buenos números e incorporaciones para jugar play-off y aspirar al ascenso". Por su parte, el objetivo es "estar entre los ocho primeros sabiendo la dificultad que existe porque la diferencia entre equipos es mínima.

Los blanquinegros recibirán a los levantinistas con la única baja del portero Joan Company por molestias.