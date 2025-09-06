Alzira inicia el curso sin apenas vacantes en Primaria y apremia a construir otro colegio

La necesidad se hace evidente con cada curso que empieza. Alzira apura las últimas plazas de Primaria que quedan disponibles. Apenas unas ochenta en un escenario en el que las matrículas siguen al alza. El ayuntamiento apremia a la Conselleria de Educación para que ambas administraciones planeen ya la construcción de un nuevo colegio que evite el colapso.

Esta semana se ha celebrado la última comisión de escolarización, en la que el consistorio ha contabilizado más de 150 matrículas en periodo extraordinario. Aunque algunas de ellas corresponden a familias que no quedaron satisfechas con la designación escolar de la convocatoria ordinaria, buena parte provienen de la llegada de nuevos alumnos.

«Por ahora, hemos podido colocar a todo el mundo, pero los colegios están llenos. Desde 2022 hasta este curso hemos tenido que habilitar aulas, restando espacios en varios centros y, en primer curso de Primaria ya hemos alcanzado la máxima ratio, mientras en el resto del ciclo quedan unas ochenta plazas y ya no quedan espacios», explica la concejala de Educación, Virtuts Piera.

Secundaria

La presión es menor en otras etapas educativas. Según Piera, tanto en Infantil como en Secundaria, existe cierto margen para poder recibir nuevas matrículas. Aunque con algunos matices:«En primero de ESO estamos más apurados», reconoce. Como en otros años, las escuelas infantiles no dan más de sí.

Piera asegura que el gobierno municipal y el autonómico ya se han citado para abordar la planificación educativa de la ciudad. Aunque la situación ha cambiado con respecto al pasado inicio de curso, ya que la dana reconfiguró el mapa de necesidades de infraestructuras. Con todo, el Ayuntamiento de Alzira espera figurar entre las inversiones a realizar, más pronto que tarde. «Cuanto antes nos pongamos a ello, mejor. Necesitamos espacio físico y mental para que los maestros puedan atender al alumnado en las mejores condiciones posibles. Al menos, así es como nosotros entendemos la educación. Si queremos que sea de calidad, necesitamos los espacios adecuados y reducir las ratios porque llenar tanto los colegios o perder aulas de informática o de música no es un buen síntoma», señala al respecto la concejala alzireña.

Ofrecer seguridad

La ciudad ha experimentado un importante crecimiento demográfico en los últimos años. No parece lejano el día en el que el censo alcance y supere los cincuenta mil habitantes. Además, la patronal ha destacado en varias ocasiones que la industria tiene capacidad para recibir más mano de obra. «Alzira es capital de comarca, una ciudad atractiva, que ofrece puestos de trabajo cualificado. Y eso está muy bien, si se acompaña con uno de los pilares de toda sociedad, que es una educación pública y de calidad. Y las familias necesitan la seguridad de que va a ser así», expone Piera.

Más de 300 matrículas extraordinarias al año

La tendencia ha sido claramente alcista durante los últimos cursos. El Ayuntamiento de Alzira estima que, de media, se reciben más de trescientas matrículas en periodo extraordinario al año. Una cifra que obliga a planificar el reparto de alumnos más allá de los meses de verano. Aunque todavía hay margen de actuación si llegan nuevas familias que necesiten escolarizar a sus hijos, el espacio es finito. «Esperamos no vernos desbordados, pero algunos colegios están ya llenos, estamos a inicios de septiembre y todavía queda todo el curso por delante. Si llegara mucha gente, podríamos encontrarnos ante una situación problemática», admite la concejala de Educación, Virtuts Piera. Aunque, por el momento, no se han alcanzado las más trescientas solicitudes que se han recibido de media en los últimos años, quedan muchos meses por delante. En marzo de 2024, la cifra ascendía a 600; mientras que en el último curso se superaron las cuatrocientas matrículas extraordinarias. Números con los que se podría llenar un colegio entero, que es, precisamente, lo que el consistorio reclama para no verse desbordado.