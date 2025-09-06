Las fiestas de Carlet comienzan con expectación y ambiente festivo

Con la llegada de septiembre, Carlet se viste de gala, sus balcones se adornan y la ciudad entera respira un ambiente de ilusión que anuncia sus Fiestas Mayores en honor a San Bernat, María y Gracia. Hasta el 14 de septiembre, vecinos, vecinas y visitantes podrán disfrutar de unas jornadas llenas de cultura, músicareligiosidad y diversión.

El pistoletazo de salida lo dio la tradicional subasta de palcos la noche del 2 de septiembre, que abrió paso a una programación repleta de actos para todos los públicos. La concejalía de Fiestas y la asociación ‘Festers Tot X l’Aire’ han trabajado codo con codo para diseñar un calendario que refleja el espíritu abierto de Carlet: tradición, innovación y participación ciudadana. Desde cenas populares y conciertos hasta competiciones deportivas, actividades para niños y desfiles, todo con el objetivo de ofrecer unas fiestas diversas.

Pregón oficial

Los actos centrales comenzaron ayer por la noche con la clásica ‘plantà de palcos’, una cena popular en la plaza Mayor seguida de una fiesta de música remember. Hoy, sábado 6, por la tarde, el Pregón de Fiestas dará inicio en el Raval y concluirá en el balcón del ayuntamiento, donde la directora de orquesta Celia Llácer Carbonell, natural de Carlet, ofrecerá el pregón oficial. La jornada culminará con la ‘Festa Jove’ en la alameda del río Magro.

Cabalgata de las carrozas. / A. T.

Mañana, a partir de las 19.30 horas, la ‘Gran Parada Mora i Cristiana’ llenará de color y música las calles de Carlet. Las comparsas desfilarán desde el Portal del Tambor hasta el ayuntamiento, con la ‘Filada de Moros i Cristians de Pintarrafes’ como protagonista y con la participación de otros elencos. Cada uno de ellos estará acompañado por bandas de música, donde no faltarán las melodías de las bandas locales: la Agrupació Musical L’Artística y la Sociedad Unión Musical de Carlet.

El lunes 8 será el turno de la presentación oficial de los festeros y festeras 2025, ‘Festers Tot X l’Aire’, en un acto que tendrá lugar en la plaza del Convent i la Vila a partir de las 22.30, seguido del concierto tributo a Alejandro Sanz a cargo del artista Fran Valenzuela. El martes estará dedicado a las mujeres, con almuerzo matinal y partidas del popular juego del Burro; mientras que el miércoles será el día reservado a los hombres, con el campeonato de Truc, que cada año congrega a decenas de aficionados a este tradicional juego de cartas valenciano.

Días de mucha música

Si algo caracteriza a estas fiestas es su apuesta por la música. Del 10 al 13 de septiembre, las noches estarán amenizadas por verbenas y orquestas que llenarán de ritmo la ciudad. Uno de los grandes momentos llegará la noche del martes 9 con la actuación del cantautor internacional Coti, que ofrecerá un concierto en la plaza del Convent i la Vila. Otro momento especial se vivirá la medianoche del viernes 12 con la Verbena del mantón de Manila, donde resonará el pasodoble Amparito Roca para continuar con la conmemoración del año de su centenario. La música, las orquestas y los bailes serán el hilo conductor de estas celebraciones.

Comisión de festeros 2025 ‘Tot x l’Aire’. / A. T.

El sábado 13, las carrozas y comparsas llenarán de creatividad las calles por la tarde. Niños, jóvenes y mayores participan en esta tradición que cada año sorprende por la originalidad de las propuestas. Por la noche, el concurso de disfraces tomará la plaza Mayor. El componente religioso también ocupará un lugar importante en la programación, con misas rezadas y solemnes, y procesiones, entre ellas destacan la dedicada a Santa María de Carlet, que tendrá lugar el día 12 a las 20 h, y la procesión en honor a los patronos San Bernat, María y Gracia, el día 14 a la misma hora.

El domingo se celebrará el gran castillo de fuegos artificiales, que llenará el cielo de luz y color para despedir las fiestas por todo lo alto. El broche perfecto a casi dos semanas de actividades intensas, donde la emoción y la convivencia se convierten en protagonistas. Las Fiestas Mayores de Carlet 2025 se presentan, así, como un reflejo de la riqueza cultural y social de la localidad. Una cita que combina tradición y modernidad, que atrae a visitantes y que, sobre todo, refuerza el carácter identitario de la ciudad.