Una inquilina de Guadassuar se queda sin casa y sin ayudas tras las inundaciones

La vecina de Guadassuar María Ángeles Legidos todavía no ha recibido ninguna de las ayudas e indemnizaciones otorgadas por las distintas administraciones autonómica y estatal a los afectados tras la trágica riada del pasado 29 de octubre. Su caso podría ser el de algunos de los damnificados que siguen sin haber percibido ninguna de las prestaciones correspondientes más de diez meses después de la catástrofe. Sin embargo, esta vecina no sólo no ha cobrado las ayudas correspondientes, sino que también se ha quedado sin el piso en el que vivía como inquilina desde hacía casi cinco años.

«A los pocos días de la riada, la propietaria me envió un mensaje para que abandonara la vivienda, ya que no se podía hacer cargo de las reparaciones y, por lo tanto, me tenía que buscar otro lugar. Aunque estuve insistiendo, el 10 de noviembre le tuve que entregar las llaves y buscar otro alquiler, que he tenido que costear como he podido», denuncia la afectada.

Legidos había aprovechado esos primeros días tras la riada para limpiar lo poco que había podido recuperar tras las inundaciones con el objetivo de seguir viviendo en esa vivienda y, así, recuperar poco a poco la normalidad. La afectada recuerda que los muebles y enseres personales se llenaron de barro y agua tras el desbordamiento del río Magro, por lo que pudo rescatar pocos objetos. «Vivía en la parte más afectada del municipio, ya que el río está muy cerca. Es una planta baja, por lo que todo quedó inservible. Lo hemos podido contar de milagro, ya que nos tuvieron que rescatar a mi nieto y a mí», recuerda. Legidos muestra, mientras cuenta la situación, algunas de las imágenes en las que se puede observar cómo quedó el inmueble tras la riada. El barro anega gran parte de la vivienda y cubre todos los muebles que ella había costeado.

Los dueños cobran las ayudas

Tras el primer ‘shock’, la inquilina esperaba poder reparar todos los daños a través de las ayudas e indemnizaciones aprobadas por las distintas administraciones. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando le comunicaron que estas prestaciones ya se habían abonado a la propietaria de la vivienda, que también las había solicitado sin habérselo comunicado a ella previamente. «La propietaria se empadronó en la casa y ha pedido todas las ayudas, por lo que me han dicho que no me las pueden dar porque hay una duplicidad", afirma.

La inquilina, por el momento, todavía no ha podido acceder a los 6.000 euros otorgados por la Generalitat Valenciana, a los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros ni a las ayudas que la Fundación Amancio Ortega entregó a los municipios damnificados para que fueran repartidas entre los vecinos. «La única solución que me dan es que recurra para ver si puedo optar a los pagos. Ya han pasado diez meses y no he podido acceder a ningún cobro, toda la cobra de nuevos muebles y enseres está saliendo de mi bolsillo y de mis ahorros», lamenta. La afectada se dedica a cuidar de su hija, que es dependiente, por lo que los ingresos en su familia son escasos. «Vivimos de la pensión que cobra mi marido», explica.

Legidos es consciente de la dificultad de su caso. La inquilina reitera que seguirá luchando para acceder a estas ayudas.

Ella no ha sido la única vecina de la localidad afectada por las inundaciones. El Ayuntamiento de Guadassuar calculó, tras una primera estimación, que cerca de mil viviendas sufrieron las consecuencias de la trágica dana del pasado 29 de octubre. De ellas, se estimaba que cerca de 300 eran inhabitables. De hecho, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido más de 1.500 solicitudes estos diez meses.