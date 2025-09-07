L’Alcúdia plantea elevar la zona deportiva para evitar inundaciones

Los municipios afectados por la catastrófica dana del pasado 29 de octubre ya trabajan con una perspectiva antiinundación durante todo el proceso de reconstrucción que se está llevando a cabo durante estos últimos diez meses con el fin de evitar que se repitan episodios similares.

El Ayuntamiento de l’Alcúdia plantea elevar su zona deportiva tras los daños sufridos aquella catastrófica jornada. Las pistas de pádel o de squash y el pabellón quedaron anegados de agua tras el desbordamiento del barranco de Benimodo, que discurre por los términos de Carlet, Benimodo, l’Alcúdia y Guadassuar.

El consistorio proyecta reconstruir esta zona con perspectiva frente a inundaciones. «No hace falta que venga una dana como la del 29 de octubre para que se inunde, ya que en episodios de lluvia menos catastróficos ya hemos tenido problemas en esta zona», reivindica el alcalde, Andreu Salom.

El ayuntamiento ha encargado a el proyecto a una empresa a la que ha insistido que «se tenga en cuenta esta problemática, ya que pasa lo mismo siempre que llueve». El dinero otorgado por el Gobierno de España para la reconstrucción contempla además la proyección de obras «más resilientes». «La idea es acometer alguna actuación en altura, ya que cerca pasa el barranco de Benimodo, que esa misma mañana ya había desbordado», afirma. Además, el ayuntamiento plantea a la Confederación Hidrográfica del Júcar la instalación de un muro de contención en este barranco para evitar que inunde la localidad en episodios de fuertes lluvias.

Salom insiste en que estos trabajos junto a la construcción de una mota en el río Magro a su paso por la localidad y la ampliación de la red de alcantarillado reducirá este tipo de problemas en la localidad durante episodios de gota fría.