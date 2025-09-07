Las Muixerangues disparan sus censos tras salir del barro

Han pasado 314 días. 314 días desde que el desbordamiento del río Magro anegó la práctica totalidad del término municipal de Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, aquel 29 de octubre. Durante aquella jornada, y los primeros días, el silencio invadía las calles, el barro y el agua impregnaban cada rincón de la localidad, los coches se apilaban en la mayoría de vías y los rostros de los miles de afectados recogían el dolor y el temor tras lo vivido en cuestión de minutos. Sólo la llegada de los miles de voluntarios consiguió levantar el ánimo tras esta terrible catástrofe y dio un poco de esperanza a la localidad.

Algemesí presenta ahora, y tras más de diez meses, una imagen totalmente distinta a aquella trágica jornada. En medio de la reconstrucción, su fiesta grande vuelve a resurgir. El ruido de algunas máquinas que reparan las infraestructuras e inmuebles dañados se ha mezclado con el bullicio de los centenares de participantes que durante estas semanas han ensayado para mostrar su mejor versión en las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Arquets, muixerangues, bastonets, misteris, tornejants o personajes bíblicos inundarán el centro de la ciudad este lunes. La música volverá a sonar en cada rincón. La Basílica de Sant Jaume se engalana tras resurgir del barro diez meses después. Como ya informó este diario, el agua alcanzó el metro de altura, por lo que los daños fueron incalculables, no sólo a nivel material y económico, sino también emocional. Aquellos primeros días, los más devotos lloraban a las puertas. Los llantos de rabia y dolor dan paso ahora a las lágrimas de esperanza.

La Muixeranga de Algemesí, en uno de los ensayos. / Levante-EMV

La fiesta resurge. Y también lo hacen las dos Muixerangues, pieza clave en la Processoneta del Matí, que arranca este lunes, a las 10 h, desde la Capella de la Troballa para recorrer la calle Berca y llegar hasta la Plaça Major ante la atenta mirada de los miles de asistentes. Este año tocan techo en su celebración más especial y lo hacen con máximos históricos. La dana no ha borrado el sentimiento por esta fiesta entre los centenares de participantes, que, tras meses de trabajo, han conseguido salir del barro y aumentar el número de miembros. Entre ambas muixerangues suman cerca de 900 personas, que llenarán la plaza de figuras que buscan tocar el techo

La Muixeranga de Algemesí ha incrementado su censo en cerca de 30 personas. Actualmente ya son 584 componentes, de los cuales 95 son niños y niñas. «Estamos en máximos históricos. Es uno de los mejores años a nivel estadístico», reconoce Ferran Santos, miembro de esta asociación y autor de varios libros relacionados con distintos aspectos de la fiesta. De hecho, la ‘colla’ anima a sumar nuevos miembros. «Siempre bromeamos que cuando seamos 600 haremos una fiestas», reconoce Santos entre risas.

La Nova Muixeranga también ha vivido este crecimiento con la incorporación de cerca de una veintena de nuevos componentes. Actualmente son más de 300. Desde la entidad reconocen el esfuerzo y las horas de preparativos y ensayos que han llevado a cabo los distintos miembros para que todo salga perfecto este lunes.

El trabajo este año ha sido doble, ya que muchos lo perdieron todo durante la riada. «A la gente le ha costado arrancar porque emocionalmente ha sido muy duro y han tenido que solucionar muchas cosas antes de volver», explican desde la entidad. No obstante, los ánimos han ido cambiando a medida que se acercaba la fiesta. «Desde junio la gente está más feliz. Muchos han terminado los trabajos de reconstrucción y han podido poner fin a toda la incertidumbre», reconocen.

Coreografía para la esperanza

Aunque ya han pasado más de diez meses, el recuerdo de todo lo vivido sigue presente entre los vecinos de Algemesí. Ninguna de las dos muixerangues, que también se vieron afectadas por la dana, ha querido dejar pasar la oportunidad de ayudar a los damnificados. Ambos han recaudado dinero para los afectados e, incluso, la Nova Muixeranga encabezó la cuarta manifestación contra Mazón.

Este colectivo vuelve a rendir homenaje a las víctimas este lunes en la fiesta grande. Los componentes realizarán en la basílica de Sant Jaume una coreografía única y cargada de simbolismo. «Queremos rendir homenaje al pueblo de Algemesí y a todas las personas voluntarias que, con generosidad y coraje, plantaron cara a la riada. También es un símbolo de esperanza», afirman. Y lo hacen en un lugar especial: «Este templo ha sido refugio de fe, cultura y tradición, por lo que las figuras de la muixeranga se levantarán como metáfora viva de la superación colectiva. Cada paso y cada movimiento resonarán como un recuerdo y como la promesa de un pueblo que no se deja vencer y que se levanta, más fuerte y más unido, después del agua».

Aunque a lo largo de la semana, los asistentes y vecinos han podido disfrutar de los ensayos que se han realizado en distintos puntos del municipio, Algemesí vive hoy y mañana sus días grandes.

Durante la víspera del día de la Mare de Déu de la Salut, la ciudad vivirá la procesión de las promesas y la entrada solemne de la Virgen en la capilla de la Troballa.