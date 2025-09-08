Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La alcaldesa de Carcaixent lanza un mensaje contra el ‘bullying’ en el inicio del curso escolar

"Al colegio se va aprender muchas cosas, pero también a ser felices. Por eso, si veis a algún compañero que no está pasándolo bien, hay que echarle una mano", ha insistido

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, en el vídeo difundido.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, en el vídeo difundido.

Los más pequeños han regresado hoy a las aulas tras más de dos meses y medio de vacaciones. Algunos lo han hecho con más ganas que otros. Muchos alcaldes han aprovechado esta primera jornada para visitar a los alumnos de los distintos centros de la ciudad y desearles un buen inicio de curso.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha visitado estos días los distintos centros de la ciudad, junto a la concejala de Educación, para conocer los últimos preparativos antes de reabrir sus puertas.

Además, ha aprovechado estas horas previas para lanzar un mensaje a los más pequeños y hacer frente, así, al acoso escolar. "Al colegio se va aprender muchas cosas, pero también a ser felices. Por eso, si veis a algún compañero que no está pasándolo bien, hay que echarle una mano", ha insistido en un vídeo publicado en sus redes sociales.

