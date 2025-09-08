La alcaldesa de Carcaixent lanza un mensaje contra el ‘bullying’ en el inicio del curso escolar

Los más pequeños han regresado hoy a las aulas tras más de dos meses y medio de vacaciones. Algunos lo han hecho con más ganas que otros. Muchos alcaldes han aprovechado esta primera jornada para visitar a los alumnos de los distintos centros de la ciudad y desearles un buen inicio de curso.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha visitado estos días los distintos centros de la ciudad, junto a la concejala de Educación, para conocer los últimos preparativos antes de reabrir sus puertas.

Además, ha aprovechado estas horas previas para lanzar un mensaje a los más pequeños y hacer frente, así, al acoso escolar. "Al colegio se va aprender muchas cosas, pero también a ser felices. Por eso, si veis a algún compañero que no está pasándolo bien, hay que echarle una mano", ha insistido en un vídeo publicado en sus redes sociales.