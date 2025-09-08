Alginet valla el entorno del colegio que comienza el curso en barracones para separarlo de un bar

Los cerca de 400 alumnos del CEIP Blasco Ibáñez de Alginet regresan al colegio tras más de dos meses y medio de vacaciones. Y lo hacen en un espacio diferente al habitual, ya que el paso del tornado el pasado 29 de octubre provocó daños estructurales en el centro, por lo que los niños y niñas deberán estudiar en estas aulas prefabricadas ubicadas en el Hort de Feliu durante, al menos, los dos próximos años.

Las vallas que delimitan el espacio escolar del parque público. / Perales Iborra

Aunque los niños y niñas ya estudiaron en este espacio durante los últimos dos meses de curso en este parque, el ayuntamiento y la Conselleria de Educación han tenido que mejorar el espacio para garantizar la total seguridad de los menores. Como ya informó este diario, el patio del colegio comparte espacio con los clientes de un bar, una situación que preocupaba a las familias. "Nos daba miedo porque era el mismo espacio para la gente del bar que para los niños. Además, también gastaban el mismo baño", explica Pamela Pérez, una de las madres que aguardaba a las puertas del centro. El Ayuntamiento de Alginet ha estado vallando durante los últimos días este espacio, que permanecerá cerrado al público durante el curso para que los niños puedan disfrutar del tiempo de recreo en las mejores condiciones. "Hemos hecho un trabajo a contrarreloj porque sabíamos que estaban preocupados. Pueden estar tranquilos", afirmaba la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer.

Es consciente de que la situación ha sido complicada para los menores: "Ellos lo notaron y estaban tristes de abandonar las aulas, pero se han ido acoplando".

Los niños saludan a sus compañeros. Las sonrisas y la ilusión de reencontrarse con sus amigos es más que evidente.

Padres y niños aguardan la apertura del colegio, esta mañana. / Perales Iborra

La comunidad educativa también tenía ganas de recibirlos. De hecho, para que la vuelta al colegio fuese más amena, los profesores les han recibido disfrazados de magia para mostrarles los mejores trucos.

"Las instalaciones están bien", reconoce Mari Carmen Guillen, otra de las madres. De hecho, las familias han podido conocer de primera mano las aulas. "Pierdes alguna cosa, pero está bien. Teníamos miedo del vallado porque cualquiera podía entrar", concluye. En este sentido, Santi Egea, otro de los padres que despide a su hija a las puertas de este colegio improvisado, señala que "preocupaba compartir el terreno con gente que no es del centro, pero lo han mejorado".

Los cerca de 200 alumnos del CEIP Carme Miquel de Algemesí no han tenido la misma suerte. El alumnado tendrá que esperar hasta el 11 de septiembre para conocer sus nuevas clases. La Conselleria de Educación ha retrasado la fecha de apertura para que los colegios puedan ultimar los preparativos. En este caso, y para garantizar su seguridad, los 70 módulos se han instalado a una cota de 1,40 metros de altura debido a su cercanía al río Magro.