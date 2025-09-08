El Alzira FS recibe a un hueso de la liga tras el varapalo de la primera jornada en El Ferrol

Sin tiempo para digerir la dura derrota sufrida el viernes en El Ferrol contra O Parrulo (8-3), el Family Cash Alzira FS disputará este martes a las 21 h. en el Palau d’Esports el partido correspondiente a la segunda jornada. Será el primero de los partidos contra equipos top que se jugarán sucesivamente en casa. ElPozo Murcia será el primer rival. En las semanas siguientes llegarán el FC Barcelona, Servigroup Peñíscola, Ribera Navarra y Illes Balears Palma.

Los dirigentes alzireños cruzan los dedos para que las últimas actuaciones realizadas sobre el techo del Palau mengüen las goteras existentes ante las lluvias previstas para que la ciudad no vuelva a estar en los mentideros futsalísticos si se suspendiera el encuentro.

Si cualquier rival de Primera División es complicado, uno de los que más lo puede ser es ElPozo “que está configurado para conseguir títulos”. Se han reforzado con un jugador por posición. Henrique, ex del Palma, en la portería; como cierre retorna al club Bebe tras su etapa en Inter, el ala cierre Adrián Rivera lo tenían cedido en Wanapix Zaragoza y lo recuperan. “Ligeiro es un ala derecho muy vertical que han fichado de Xota y como pívot Álex García de Xota y Dener del Kairat kazajo”, describió el técnico alzireño. Estos se suman a los Marcel, Ricardo, Ricardinho, David Álvarez, César o Rafa Santos.

Los murcianos también se llevaron un varapalo en la jornada inaugural al perder 2-4 contra el Córdoba. Pese a empatar por dos veces por medio de Bebe y Marcel, los cordobeses se llevaron los tres puntos del Palacio de los Deportes de Murcia. Por su parte, el Family vio rota la racha de tres victorias seguidas en A Malata. Los gallegos se adelantaron en el marcador a los dos minutos pero Pablo García y Rubi en el 3 y 4 remontaron. Los ferrolanos volvieron a adelantarse y Rubi empató antes del descanso aunque en los últimos instantes recibieron el 4-3. La segunda parte fue terrible con continuos “horrores” defensivos que supusieron cuatro tantos más. El partido fue una continuación de la odisea que sufrió el equipo para llegar a la localidad gallega, con retraso en los trenes en Madrid y posteriormente una avería en Lugo que les hizo llegar al hotel a las 2'30 de la madrugada.

“Somos conscientes de que tenemos mucho margen de mejora, pero lo que tenemos que resolver urgentemente son los problemas defensivos”, analizó Braulio Correal. “En toda la pretemporada no habíamos tenido tantos errores ni tantas situaciones indefendibles. Los hemos analizado y hay que ponerlos en práctica en casa”, añadió.

Antes del partido de este martes por la noche, que será retransmitido por Teledeporte, se homenajeará al tenista alzireño Adri Climent, abonado del club, por su primer triunfo internacional en Rumanía. Adri realizará el saque de honor.

La buena noticia que ha recibido el club es el récord de abonados conseguido con 1.600 y la posibilidad de seguir aumentando la cifra.