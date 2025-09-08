Alzira habilitará un albergue para emergencias

El Palau d'Esports de Alzira se convirtió tras la trágica dana del pasado 29 de octubre, y durante varios días, en un albergue improvisado para cerca de 90 personas que fueron rescatadas de sus domicilios durante las inundaciones. Tras esta experiencia, el Ayuntamiento de Alzira creará un albergue para proteger a la ciudadanía frente a situaciones de emergencia, ya sea episodios similares a los de aquella trágica jornada o en caso de que se produzca un incendio.

El consistorio todavía estudia la ubicación exacta en la que estará situado el refugio, aunque baraja dos opciones. "La idea sería que estuviese situado en el gimnasio del CEIP Vall de la Casella o en el antiguo taller de la Policía Local, que está cerca del ayuntamiento", ha explicado el alcalde de Alzira y responsable de la concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Alfons Domínguez. No obstante, la principal opción es el gimnasio de la escuela, ya que está situado en una zona no inudable, cerca del retén de la Policía Local de Alzira y con acceso hacia la carretera de Corbera. "Tras la dana tuvimos que habilitar un albergue improvisado, pero ahora queremos que se convierta en un centro logístico específico. Queremos habilitarlo, por lo que estamos adquiriendo el material necesario", ha informado Domínguez.

Esta no es la única medida en la que trabaja el consistorio para "prevenir este tipo de emergencias y minimizar sus consecuencias en la ciudadanía". El ayuntamiento también trabaja para mejorar la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante este tipo de situaciones.

Alzira impartirá cursos de formación específica para formar al voluntariado que trabaja en esta materia y al alumnado de los distintos colegios de la ciudad a través de talleres y sesiones impartidos por profesionales. El objetivo es que estas charlas se amplíen a toda la ciudadanía para que disponga de los recursos básicos y sepa cómo actuar. "La ciudadanía debe acostumbrarse a estas situaciones, ya que nos enfrentaremos a muchos episodios de lluvia. Tras la dana, detectamos que había muchos niños que tenían miedo cuando llovía y se escondían", ha informado Sergi Abril, técnico de medio ambiente, que también ha estado presente durante la presentación de las líneas de actuación para los próximos meses.

Simulacros específicos

Otra de las medidas que se acometerán durante los próximos meses es la ampliación del número de simulacros en Alzira. Estos se centrarán en zonas específicas de la ciudad, como las urbanizaciones. Además, el consistorio también pretende realizar una prueba de estas características en el paraje natural municipal La Murta. "En períodos como Semana Santa, aquí llegan a congregarse hasta 2.000 personas, por lo que sería útil dotar de información a los usuarios para que sepan cómo actuar en caso de emergencia", explica el primer edil.

A estas medidas se complementan otras ya anunciadas como la creacióm de un programa específico sobre emergencias en la radio municipal para formar y prevenir a los alzireños.

El consistorio también trabaja en la creación de grupos de alerta rápida, a través de los cuales podría comunicarse con sus vecinos o vecinas en episodios de fuertes precipitaciones o posibles desbordamientos que pudieran poner en peligro a los alzireños y alzireñas. Como informó este diario, el ayuntamiento pretende organizar varios grupos según la zona. "Queremos mejorar la capacidad de respuesta. Hemos ido a las urbanizaciones para identificar a los propietarios y saber qué grupos tienen para poder avisarles en caso de que hubiese una inundación o un incendio. En la dana nos dimos cuenta que hay gente que vive en zonas inundables o sus casas están aisladas, por lo que tuvieron que ser rescatados en helicóptero", ha insistido el alcalde.

El primer edil ha reiterado que el consistorio busca formar a la ciudadanía "no sólo durante épocas de lluvias o en alertas, sino durante todo el año para que sepan qué medidas deben tomar".