Un árbol derribado por el viento impacta sobre un autobús escolar en la Barraca d'Aigües Vives

La caída de un árbol sobre el autobús que recogía al alumnado del colegio British School de la Barraca d'Aigües Vives ha provocado un gran susto entre los niños y profesores que regresaban a sus casas tras terminar la jornada. Según ha podido saber este diario, todos los menores se encuentran en buen estado.

La caída se ha producido cuando los menores salían del centro y se dirigían a sus casas, ya que la mayoría residen en València. Inmediatamente, todos ellos han sido evacuados al centro y, cuando ha mejorado la situación, han sido reubicados en otro autobús para regresar a sus casas.

Uno de los cristales rotos del autobús. / Levante-EMV

"Estábamos en el centro y hemos escuchado un viento muy fuerte, que ha llegado a abrir alguna ventana del centro y ha derribado dos árboles", señalan desde el propio centro. Las fuertes rachas de viento, que han llegado a alcanzar los 77 kilómetros por hora, han estado acompañadas de lluvia y granizo. Desde el centro lanzan un mensaje de tranquilidad, ya que todos los menores se encuentran en buen estado. "El sistema de seguridad del autobús ha evitado que hubiese heridos", explican.

La caída de árboles también ha obligado a cortar algunas calles de Carcaixent. De hecho, el ayuntamiento ha cerrado parques, jardines y el cementerio municipal y ha suspendido las actividades al aire libre.