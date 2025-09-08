Un árbol derribado por el viento impacta sobre un autobús escolar en la Barraca d'Aigües Vives
No ha habido heridos
El alumnado, que regresaba a València tras el inicio de curso, ha sido reubicado en otro transporte escolar
Levante-EMV
La caída de un árbol sobre el autobús que recogía al alumnado del colegio British School de la Barraca d'Aigües Vives ha provocado un gran susto entre los niños y profesores que regresaban a sus casas tras terminar la jornada. Según ha podido saber este diario, todos los menores se encuentran en buen estado.
La caída se ha producido cuando los menores salían del centro y se dirigían a sus casas, ya que la mayoría residen en València. Inmediatamente, todos ellos han sido evacuados al centro y, cuando ha mejorado la situación, han sido reubicados en otro autobús para regresar a sus casas.
"Estábamos en el centro y hemos escuchado un viento muy fuerte, que ha llegado a abrir alguna ventana del centro y ha derribado dos árboles", señalan desde el propio centro. Las fuertes rachas de viento, que han llegado a alcanzar los 77 kilómetros por hora, han estado acompañadas de lluvia y granizo. Desde el centro lanzan un mensaje de tranquilidad, ya que todos los menores se encuentran en buen estado. "El sistema de seguridad del autobús ha evitado que hubiese heridos", explican.
La caída de árboles también ha obligado a cortar algunas calles de Carcaixent. De hecho, el ayuntamiento ha cerrado parques, jardines y el cementerio municipal y ha suspendido las actividades al aire libre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven recibe tres puñaladas a la salida de una discoteca en Cullera tras una discusión
- Segundo arrollamiento mortal en tres días en la estación de Carcaixent
- El puente que derribó el Magro reabre en Carlet como emblema de la recuperación
- Los expertos sospechan que el incendio de Montroi ha sido provocado
- El alcalde de Almussafes no tiene límites: Más de 100 km y 5 horas en bici
- El decano de los ingenieros alerta de que la mota que pide Alzira 'ahogará' Algemesí
- La Bassa de Sant Llorenç revive mientras el ayuntamiento trata de garantizar un caudal mínimo
- El Centro de Día de Cullera inicia el curso sin aire acondicionado y con temperaturas de más de 30 ºC