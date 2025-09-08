Captan desde la Ribera una supercélula que recorre la Safor

Algunos vecinos y vecinas de Alzira han captado esta tarde una supercélula, que cubre de gris la comarca de la Safor. La imagen ha sorprendido a los más curiosos por su aspecto. Se trata de una formación nubosa poco frecuente que se caracteriza por la presencia de una única columna de aire ascendente muy intensa que presenta rotación y que recibe el nombre de mesociclón.

Aunque en la Ribera Alta todavía no se han registrado las primeras lluvias, ya que cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja por fuertes lluvias, sí que empiezan a sonar los primeros truenos.

En algunos municipios de la Ribera Baixa ya caen las primeras gotas, según la Agència Valenciana de Meteorologia, aunque se trata de precipitaciones débiles. Por el momento, se registran lluvias en Corbera y Cullera.

Según los avisos meteorológicos, es probable que las precipitaciones sean más intensas durante esta tarde y el día de mañana.