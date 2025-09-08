Inicio del curso en Alzira: problemas de espacio en Primaria e incertidumbre sobre los nuevos institutos

Alrededor de 7.500 alumnos han iniciado este lunes el curso en los diferentes centros de Primaria, Secundaria y Formación Profesional de Alzira con problemas de espacio en algunos colegios -en primero de Primaria se ha cubierto ya todas las plazas-, la incertidumbre sobre las grandes obras del Pla Edificant y, en particular, los proyectos de construcción y reforma de los dos institutos más antiguos -las obras del nuevo IES Rei en Jaume están paralizadas aunque el ayuntamiento confía que se pueden retomar en unas semanas mientras que la reforma del IES Josep Maria Parra está a la espera de conocer la disposición de la Conselleria de Educación a autorizar un nuevo ciclo formativo de Sanidad para adaptar el proyecto a las nuevas necesidades– y con diferentes actuaciones encaminadas a generar sombras y reverdecer los patios de los centros escolares en marcha.

El alcalde y la concejal de Educación, en su visita a una de las aulas del colegio Alborxí. / Pascual Fandos

“Las ratios están demasiado altas y los espacios demasiados ocupados”, ha reconocido el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, que ha visitado junto a la concejal de Educación, Virtitus Piera, el colegio Alborxí en este primera día de clase. La edil, como ya adelantó Levante-EMV, ha señalado que el ayuntamiento está reclamando la construcción de nuevo colegio para poder atender en condiciones a todos los alumnos que llegan a la ciudad. Alzira cuenta con suelo escolar tanto en Tulell como en el Torrejó que el ayuntamiento está dispuesto a ofrecer a la conselleria en el caso de que atienda la petición.

Virtuts ha detallado que desde 2022 se han habilitado nueve unidades adicionales en los diferentes centros para atender las demandas de matrícula, lo que ha provocado que se hayan ido ocupando espacios que se necesitan para otras actividades que forman parte del currículo escolar: “El objetivo es que tengan una educación pública y de calidad y, en estos momentos, no es perfecto”, ha indicado.

La concejal ha destacado el esfuerzo realizado por el ayuntamiento durante el verano para poner a punto los colegios y, sobre todo, generar nuevas zonas de sombra en los patios. “Hemos pintado en cinco colegios, hemos hecho patios nuevos, en alguno faltan los árboles, y se va a comenzar la renaturalización de todos los colegios”, ha incidido.