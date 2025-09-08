Detienen al autor de un robo con fuerza en una vivienda de Sueca
El sospechoso fue localizado en las inmediaciones del inmueble
Los agentes le detuvieron y recuperaron parte de los efectos sustraídos
La Policía Local de Sueca ha detenido este fin de semana a un individuo acusado de cometer un robo con fuerza en el interior de una vivienda del municipio.
Los hechos se produjeron cuando el detenido accedió presuntamente al domicilio con la intención de sustraer diversos objetos de valor que pertenecían al propietario. Tras recibir el aviso, varias patrullas se desplazaron de inmediato hasta la zona, donde los agentes comprobaron los daños ocasionados en el inmueble y coordinaron un dispositivo de búsqueda por las calles adyacentes.
Gracias a la rápida actuación policial, el sospechoso fue localizado en las inmediaciones y fue detenido poco después, por lo que pudo recuperarse parte de los efectos sustraídos. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y su puesta a disposición judicial.
La Policía Local de Sueca ha destacado la eficacia de la intervención y ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación de los agentes para garantizar la seguridad en la localidad.
