Detienen a un hombre en Algemesí por intentar vender un coche con la matrícula manipulada

La Policía Local de Algemesí ha detenido este fin de semana a un hombre por un presunto delito de falsedad documental. El autor había modificado la matrícula de un vehículo y la había colocado en otro turismo de un modelo distinto con la intención de venderlo a una tercera persona.

Los agentes recuerdan que este hecho está considerado un delito de falsedad documental porque se altera un elemento que identifica de manera oficial al vehículo, por lo que el presunto autor se puede enfrente a multas económicas, antecedentes penales e, incluso, pena de prisión. La políca recuerda que la matrícula es la "huella digital" del coche, por lo que manipularla es un fraude grave.

Los agentes investigan si esta conducta podría estar relacionada con otros delitos como la estafa o la recaudación.