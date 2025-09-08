Emoción contenida y homenajes en la primera fiesta grande de Algemesí tras la dana

Algemesí lo perdió (casi) todo el pasado 29 de octubre, cuando el río Magro se salió de su cauce y provocó una de las inundaciones más trágicas que ha sufrido la ciudad. Su identidad se mantiene intacta y, con ella, su devoción por la patrona. Menos de un año después, el pueblo, su gente, ha salido a la calle a danzar en honor de la Mare de Déu de la Salut. Como siempre ha hecho. Al igual que las torres humanas de la Muixeranga, se ha alzado una vez más.

Homenaje de la Nova Muixeranga a las víctimas de la dana y voluntarios que acudieron a ayudar a los afectados. / Perales Iborra

El cielo estaba gris y acaparaba no pocas miradas y conversaciones en los instantes previos a la Processoneta del Matí. A medida que la calle Berca se llenaba, crecía el entusiasmo. Los palmitos intentaban aliviar el calor de sus dueños con un hipnótico vaivén. Las familias, con sus mejores vestimentas, se fotografiaban para guardar en el recuerdo su día grande. Los muixeranguers se ayudaban a ajustar las fajas. Los mantos con la imagen de la Mare de Déu colgaban de los balcones.

Entrada de la Mare de Déu de la Salut en la basílica, flaqueada por las dos Muixerangues. / Perales Iborra

María Salut comparte nombre con la patrona. Fue una de las primeras integrantes de la Muixeranga, aunque por problemas físicos aguardaba a sus compañeros frente a la basílica. «Algemesí tenía ganas de celebrar a la Mare de Déu de la Salut. Tenemos la alegría de volver a nacer. Hemos sufrido mucho, hemos perdido mucho, pero también hemos recibido muchas ayuda. Por eso, queremos dar un lección al mundo, abriendo, una vez más, nuestras puertas y nuestros corazones», afirmaba. Manuel, jubilado y vecino de Alzira, no ocultaba su deseo de presenciar unos festejos a los que ha acudido «siempre que se podía».

La Muixeranga levanta sus torres al llegar a la plaza. / Perales Iborra

La Muixeranga abría la procesión y los nervios se veían en ese niño que no llegó a coronar la primera de las torres humanas, que cayó. Sin daños reseñables, el gentío aplaudió porque, como ha demostrado en los últimos meses, caerse forma parte de la vida. Levantarse, también. Sus integrantes avanzaron, cirios en mano. Algemesí no olvida a las víctimas de la dana. Pocos metros atrás, la Nova Muixeranga formaba sus primeras figuras frente a la Capella de la Troballa.

La procesión ha seguido su guion habitual y con la llegada de los primeros bailes a la plaza y el repicar de las campanas ha crecido la emoción entre vecinos y visitantes. Las Muixerangas se tambaleba y sus integrantes caídan en más de una ocasión, pero la fiesta ha seguido con la aparición de els Bastonet. También las primeras gotas de lluvia. Demasiado tímidas y débiles como para arruinar la precesión.

Uno de los bailes, a la salida de la patrona de la Capella de la Troballa. / Perales Iborra

Dentro de la basílica, dos muixeranguers han rendido su particular homenaje a víctimas y voluntario de la dana al acceder con botas y una de las herramientas que, ante la escasez de escobas, se improvisaron para retirar agua y barro de las calles en los días previos a la inundación.

Han compartecido también los bailes de Carxofa, els Arquets, les Pastoretes, el Bolero y els Tornejants. Las ovaciones se han sucedido frente a un público que ha ido en aumento a medida que pasaba la mañana.

Con la imagen religiosa, portada a hombros, ya a escasos metros de la basílica, la expectación alcanzaba su clímax. Centenares de personas aguardaban el cúlmen de la procesión, que se da con la triple entrada. El repicar de los tambores y la espectacular danza dels Tornejants y la Virgen en la entrada de la plaza se repartían las miradas y los focos de las cámaras de los teléfonos móviles.

A medida que la Mare de Déu se acercaba a las puertas de la basílica, las danzas se reactivaban una a una y, a su alrededor, componían una imagen de una belleza tan extraordinaria que forma parte del Patrimonio de la Unesco.

El éxtasis ha sido total. Algemesí ha dado un paso más en el lento proceso de recuperar la normalidad y sanar las heridas que dejó la dana. Sin olvidar lo ocurrido, pero mirando hacia un futuro que no podría entenderse sin una de las tradiciones más arraigadas en la población.

El presidente de la diputación, Vicent Mompó, y la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, han asistido esta mañana a la procesión de la Festa de Algemesí.