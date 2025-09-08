El estreno del Alzira FS en el Palau se aplaza al miércoles por la amenaza de fuertes lluvias

El Alzira FS ha comunciado que el partido correspondiente a la segunda jornada de Primera División, que enfrentaba este martes a las 21 horas al equipo de Braulio Correal con ElPozo Murcia, ha sido aplazado hasta el miércoles como consecuencia de la situación meteorológica adversa prevista en toda la Comunitat Valenciana.

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) ha emitido un aviso especial de alerta naranja por lluvias intensas y tormentas, según recuerda el club alzireño, que destaca que de acuerdo con las recomendaciones de la Generalitat, antes episodios de este nivel de alerta se aconseja la máxima catuela en eventos de gran afluencia de público, incluso en recintos cerrados.

El partido contra ElPozo que representa el debut del Alzira FS en el Palau en su regreso a la máxima categoría se jugará el miércoles a las 20 horas.