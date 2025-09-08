Las familias apoyan la demanda de otro colegio en Alzira para evitar la "masificación" en las aulas

La Coordinadora d’Associacions de Famílies d’Alumnes d’Alzira (AFA) ha respaldado la reivindicación de un nuevo colegio planteada por el ayuntamiento ante la escasez de vacantes en Primaria y el desafío que cada curso representa la demanda de plazas sobrevenida, en un inicio del curso reivindicativo en el que ha denunciado el retraso en la ejecución de las obras del Pla Edificant, la escasez de personal para atender el exceso de alumnado y la necesidad de adecuar los centros a las nuevas necesidades educativas y climáticas. Alrededor de 7.500 alumnos han iniciado hoy el curso en Alzira en Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos.

Las familias de alumnos señalan que el nuevo curso arranca con escenario de “contrastes significativos” ya que mientras la comunidad educativa y las autoridades locales expresan su preocupación por las carencias “estructurales sistémicas”, centradas principalmente en la parálisis de los grandes proyectos que forman parte del Pla Edificant y en los recortes de la Conselleria de Educación, “estos problemas generan un clima de incertidumbre y reivindicación”. La coordinadora valora el compromiso municipal en ejecutar inversiones de menor escala para mejorar la condiciones de los colegios y su entorno y atender las necesidades más inmediatas que plantea la comunidad educativa, como “contrapeso a las deficiencias de la gestión autonómica”.

Las familias denuncian que las principales carencias en materia de infraestructuras educativa no se derivan de la falta de planificación, sino “del fracaso en la ejecución” ya que los grandes proyectos “están estancados por problemas de gestión, burocráticos o legales”. En este sentido, señalan como el caso más crítico la paralización desde abril de las obras del nuevo IES Rei en Jaume; la demora en acometer la reforma del IES Josep Maria Parra a la espera de que se pueda contemplar o no la llegada de un ciclo de Sanidad y citan proyectos “en el aire” como el nuevo colegio Santa Maria d’Aigües Vives, en la Barraca, o la reforma integral del CEIP Blasco Ibáñez, entre otras actuaciones menores. Sí destaca que el proyecto del nuevo Colegio de Educación Especial Carmen Picó “parece tener un calendario más definido, con un compromiso de la conselleria de iniciar las obras en 2026”.

Otro de los problemas que señala la coordinadora es el desafío de la matrícula sobrevenida y la necesidad de un nuevo colegio. “La gestión del alumnado que llega fuera del período ordinario de matrícula se ha convertido en un problema recurrente en Alzira, que ha obligado a transformar aulas y otros espacios para poder acogerlos. El ayuntamiento y la comunidad educativa coincidimos en la necesidad de solicitar a la Conselleria de Educación la construcción de un nuevo colegio para hacer frente a la masificación de las aulas”. En este sentido, recuerdan que en los últimos meses de 2025, Alzira recibió 468 nuevos alumnos, mientras que en el curso 2021-22 se registraron 384 solicitudes fuera de plazo, 667 el curso siguiente y 691 en el curso 2023-24. Alertan, como ya adelantó Levante-EMV, que tras la última comisión de escolarización queda poco margen para escolarizar nuevos niños, cuando la ratio ya está en algunos casos en 27 alumnos.

Creación de zonas de sombra y fuentes

Otras reivindicaciones para mejorar las condiciones de los centros públicos son la creación de zonas de sombra, con la combinación de soluciones estructurales como pérgolas o toldos con la platnación de árboles; la renaturalización de patios -el ayuntamiento impulsa varios proyectos de este tipo -; la adaptación de las infraestructuras para eliminar barreras arquitectónicas, instalar salidas de emergencias en los dos colegios que carecen de ellas y mejorar la seguridad de las zonas de juegos; la realización de planes de mantenimiento que eviten que el deterioro de las instalaciones pueda provocar accidentes; el aumento de docentes especialistas y educadores dado el aumento de alumnado con necesidades educativas especiales en algunos centros, además de reclamar que se ejecuten los proyectos del Pla Edificant.