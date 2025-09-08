Las fuertes rachas de viento causan la caída de ramas y obligan a cerrar parques y jardines en Carcaixent
El municipio ha registrado rachas de viento de hasta 77 kilómetros por hora
El Ayuntamiento de Carcaixent ha decidido cerrar parques, jardines y el cementerio municipal ante las fuertes rachas de viento registradas durante los últimos minutos. Además, el consistorio también ha decidido suspender las actividades deportivas al aire libre para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas.
Según la Agència Valenciana de Meteorologia, el punto de control situado en Hort de Soriano de la localidad ha registrado rachas de viento de hasta 77 kilómetros por hora. En la Casella de Alzira, se han situado en 98,2 km/h.
Las fuertes rachas de viento ya han ocasionado los primeros daños en la ciudad. El consistorio ha tenido que cortar una de las calles del municipio por la caída de ramas de pinos.
Con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos, el consistorio recomienda enrollar persianas, toldos y retirar objetos susceptibles de caer a la vía pública en terrazas y balcones.
