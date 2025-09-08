La UD Alzira vuelve a ganar en partido oficial 266 días después

Un total de 266 días han tenido que transcurrir para que la UD Alzira vuelva a conocer la victoria en partido oficial. Al decimonoveno encuentro llegó la alegría después de 18 partidos seguidos de la pasada temporada a los que se han unido ocho de pretemporada contra equipos seniors, ante los que tampoco se pudo ganar. Para afrontar el primer partido de liga en un campo inédito en la historia blaugrana, El Arco de Soneja, Sergio Paredes dispuso a Vicent Dolz en portería, Gomis, Borja y Bono como centrales, flanqueados por Carles Marco a la derecha y Abraham a la izquierda. Castañeda jugaba por delante de la línea de tres y Leo y Cristian más adelantados en el centro del campo y Lucas y Traver en punta.

En el primer tramo de encuentro, la UD Alzira pasó de poder perder 1-0 a ponerse 0-1. En el minuto 10, el conjunto local, más acostumbrado a las reducidas dimensiones de su campo y las segundas ocasiones tuvo una triple ocasión que Vicent Dolz desbarató en dos ocasiones y la tercera salió fuera. Primero con una estirada a disparo de Rulo, a continuación sacó con los puños otro tiro lejano de Fran y el último se fue cruzado. Sin embargo, el Alzira aprovechó su única ocasión clara del encuentro. Las estrecheces del campo (58 m.) permitían que los saques de banda de Bono fueran córners. A los 13 minutos, tras un saque, un defensa rechazó y Cristian enganchó perfectamente desde la frontal con un disparo ajustado al poste al que no llegó Chanza.

Pese al gol en contra, seguía siendo el conjunto del Alt Palància el que llevaba el peso del encuentro. Al filo de la media hora Pau Vidal cabeceó y provocó otro paradón de Dolz sobre la línea y el siguiente remate salió alto. Los locales pidieron penalti y el árbitro determinó saque de puerta para su desesperación. Al Alzira le costaba carburar en ataque. Las reducidas dimensiones provocaban que los centros fueran pasados. En una incursión de Cristian por la derecha, Lucas se la encontró bajo las piernas y no pudo rematar en condiciones. En la prolongación de la primera parte el Soneja volvió a tener el gol en sus botas. Con un centro al segundo palo, Pana tocó atrás pero Pau Vidal remató alta para desesperación de los castellonenses.

La segunda parte empezó sin cambios y con el Alzira defendiendo en 1-5-4-1: Leo se situó por delante de la defensa para sacar el balón, Castañeda adelantó su posición junto a Aguilar y Traver retrasó la suya al centro del campo. Paredes fue moviendo el equipo y a los diez minutos sacó a Santi por Lucas, que tampoco tuvo mejor suerte. Doce después Iván Bueno y Jose Aguilar sustituyeron a Traver y Cristian sin que mejorara el juego de ataque. El nuevo fichaje, Adi, salió en el 82 por Castañeda. Entre tanto Dolz, convertido de nuevo en Sant Vicent, desbarató las intentonas de Julià (64') y sobre todo el uno contra uno de Roggny a cinco para la conclusión. Para el técnico azulgrana, Sergio Paredes, "el equipo ha hecho un esfuerzo brutal ante un muy buen conjunto. Sabíamos que teníamos que venir a ganar los tres puntos como fuese".

Un lance del partido del Castellonense contra el At. Levante. / UD Castellonense

Por su parte, el Castellonense salvó los muebles en el último cuarto de hora ante un gran At. Levante. Los blanquinegros jugaron con Jorge, Binu, Badal, Sergi, Castells; Samper, Siscar, Murillo, Missfut, Joe e Iker. A la media hora Sergi abrió el marcador, pero un minuto después Mario Sesé empató. Al inicio del segundo acto, los levantinistas se pusieron 1-3 con goles de Nacho Pérez y Dani Cervera. Afortunadamente, en doce minutos, 76 y 88, Germán Lidón empató el encuentro. "Fue un partido muy exigente contra un gran rival al que incluso pudimos ganar. El punto lo considero positivo y el camino a seguir".