Vecinos de Cullera alertan de la inseguridad vial en tramos de la montaña tras otro accidente

Algunas carreteras de la zona del Faro y de la subida al Alt del Fort, en Cullera, se han convertido en un escenario de riesgo tanto para conductores como para peatones debido al abandono y la falta de urbanización definitiva. El deficiente estado del pavimento en algunos tramos y la ausencia de alumbrado público generan un entorno inseguro que preocupa a los vecinos.

Un turismo sufrió un accidente el pasado fin de semana al perder el control en una de estas vías. Según relatan residentes de la zona, no se trata de un hecho aislado, ya que es habitual comprobar cómo algunos vehículos circulan a gran velocidad pese a las condiciones de la carretera, lo que incrementa la posibilidad de incidentes.

“Es un peligro constante. De noche no se ve absolutamente nada y, además, hay tramos en los que el firme está en mal estado. Cualquier despiste o exceso de velocidad puede acabar en accidente”, señala uno de los vecinos afectados.

El proceso de urbanización de estos sectores permanece inacabado desde hace años, una situación que, según denuncian los residentes, está generando serios problemas de seguridad vial. Tanto usuarios como peatones reclaman a las administraciones competentes una actuación urgente para evitar que la falta de mantenimiento provoque nuevos accidentes.