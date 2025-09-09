Casi 4.000 alumnos inician el curso en Sueca tras un ligero repunte de la matrícula

Sueca ha iniciado este martes el nuevo curso escolar con un ligero incremento en las escolarizaciones. En total, el número de alumnos y alumnas matriculados en los once centros públicos y concertados del municipio, contando a las entidades locales menores de El Perelló y Mareny de Barraquetes, asciende a 3.895, 45 más que en el curso anterior. Por niveles, hay 601 matriculaciones en Infantil, 1.550 en Primaria, 1.364 en Secundaria y 380 en Bachillerato.

La concejal de Educación, Roser Viñoles, ha querido mandar un mensaje de bienvenida a todo el alumnado, «este año, Sueca cuenta con un incremento en la cifra de matriculaciones y eso quiere decir que nuestra población, además de abierta y solidaria para recibir a gente recién llegada, está creciendo respecto a la natalidad, algo positivo para una ciudad de cara al futuro».

Así mismo, la responsable de Educación ha dado las gracias a los centros escolares públicos por el gran esfuerzo invertido, junto al ayuntamiento, para tener los colegios a punto en este inicio del curso. «El Ayuntamiento de Sueca ha realizado un esfuerzo titánico para tener las instalaciones en las mejores condiciones posibles pero, a pesar de ello, no vamos a dejar de reivindicar la necesaria intervención de la Generalitat Valenciana, que es quien tiene la competencia en materia de educación, para que actúe en los centros escolares de Sueca, especialmente en Cervantes. Necesitamos que venga y actúe ya; y lo pediremos las veces que haga falta», señala Viñoles.

Finalmente, la concejal ha tenido un recuerdo, un día como hoy, para aquellos que no podrán asistir a sus colegios, ni compartir con sus amigos: «No puedo olvidarme de los niños y niñas palestinos que no tienen la posibilidad de tener una escuela, ni de estar con sus familias. Es una situación durísima y no podemos dejar de reivindicarlo», ha señalado.