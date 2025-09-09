El Alzira FS cruza los dedos: La reparación evita las goteras en la pista del Palau en el primer aguacero

El Ayuntamiento de Alzira ha salvado el primer «match ball» en su lucha contra las goteras del Palau d’Esports tras el aguacero de 10 litros por metro cuadrado caídos el lunes a las 18 h. en apenas veinte minutos. Los trabajos de cubrimiento de las goteras realizados este verano han resultado efectivos «ya que se han reducido en un 90%. No cayó agua sobre la pista y solo lo hizo en la tribuna VIP y parte de los banquillos», explicó el presidente del Alzira FS, Vicent Fontana. «Estamos contentos y agradecidos por el trabajo realizado por el ayuntamiento. Ahora queda poner el producto en esas zonas que son de más difícil acceso por la curvatura del techo», añadió.

El partido del Family Cash contra ElPozo se trasladó al miércoles a las 20 h. a petición del club a la Federación Española. «Actuamos rápido y el lunes a mediodía lo solicitamos, después de que el ayuntamiento nos advirtiera de que se decretaba la alerta naranja y que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat estableció la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la C. Valenciana», indicó Fontana. La Federación Española aceptó el cambio sin problemas por seguridad y con tiempo para cambiar la logística para trasladar la pista a Valdepeñas, donde se emitiría finalmente el partido por Teledeporte. El pronóstico meteorológico para el miércoles es más favorable.

Aparte de la actuación que queda por realizar para acabar de cubrir las goteras, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y Tragsa están realizando el proyecto para poner una sobrecubierta al actual techo para acabar definitivamente con el problema de goteras. El peso de la estructura añadida está siendo una rémora para llevar adelante el proyecto ante las dudas que genera de que el actual techo pudiese aguantar el peso.