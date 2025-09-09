El Consell Insular de Mallorca debatirá el hermanamiento con Alzira en el aniversario de la muerte de Jaume I

El pleno del Consell Insular de Mallorca debatirá el jueves una moción presentada por el grupo Més per Mallorca, que ocupa el banco de la oposición en esta entidad equiparable a una diputación provincial en la que gobiernan PP y Voz, que solicita declarar 2026 como “Any Jaume I” al cumplirse 750 años del fallecimiento del monarca, y en la que propone el hermanamiento de Mallorca y Alzira con la figura del Conqueridor como vínculo. “Se trata de un gesto que contribuirá a fortalecer las relaciones históricas y culturales entre territorios unidos por la memoria del monarca. El hermanamiento con Alzira simboliza la voluntad de tejer vínculos históricos y culturales entre pueblos. Es una forma de entender la historia no como un hecho estático, sino como un patrimonio vivo que nos une y fortalece las relaciones entre territorios hermanos”, ha señalado el portavoz adjunto de Més, Joan Llodrà en un comunicado.

El Ayuntamiento de Alzira ya acordó dedicar el año 2026 a la figura de Jaume I para conmemorar el aniversario de su fallecimiento, con la previsión de poder inaugurar ese mismo año el centro cultural que, dedicado a la figura del monarca, se proyecta en los restos de la Casa Real, la fortaleza en la que residía en sus estancias en Alzira, donde abdicó en su hijo al encontrarse enfermo y donde algunos cronistas sitúan incluso su defunción.

Catalina Inés Perelló y Joan Llodrá ante la escultura dedicada a Jaume I en Mallorca. / Levante-EMV

La propuesta de Més per Mallorca plantea una conmemoración institucional de gran alcance que no solo reconozca la importancia histórica del monarca, sino que también sirva para reforzar la identidad colectiva y difundir su legado cultural y político.

“Sin Jaume I no se puede entender la historia ni la realidad actual de Mallorca. Por eso, el Consell tiene que asumir el liderazgo en un homenaje que conecte a la ciudadanía con nuestras raíces y que proyecte nuestra identidad hacia el futuro”, ha declarado la portavoz de Més, Catalina Inés Perelló,

La moción propone crear una comisión conmemorativa con la participación de historiadores, entidades culturales, municipios, la Universidad y otras instituciones relevantes para coordinar las diferentes iniciativas, insta al Govern de les Illes Balears y al Gobierno español a implicarse en la conmemoración con apoyo institucional, logístico y económico y plantea el hermanamiento de Mallorca y Alzira por el vínculo que representa el monarca.