El Consell ofrece ayuda a la inquilina de Guadassuar que se quedó sin casa y sin indemnizaciones tras la dana

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se ha puesto en contacto con la inquilina de Guadassuar María Ángeles Legidos, que se quedó sin casa y sin ayudas tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre, para ofrecerle una alternativa económica.

La vecina de la localidad recibió el sábado, y tras la publicación de su caso en Levante-EMV, una llamada por parte de la conselleria que dirige Susana Camarero con el fin de conocer su historia y estudiar las posibles vías de ayuda económica que se le podían prestar desde la propia Generalitat Valenciana para poner fin a la difícil situación que vive desde hace diez meses. "Nos llamaron para que les contáramos el caso. Les expusimos la situación que está viviendo mi madre desde la dana. Le explicqué que se había quedado sin alquiler y, por lo tanto, no ha podido cobrar ninguno de los pagos y ayudas ofrecidas por las distintas administraciones porque ya las había cobrado la propietaria del alquiler", explica su hija, María Ángeles García, quien agradece el interés del Consell visiblemente emocionada.

Como informó este diario, Legidos tuvo que abandonar diez días después de la catástrofe el inmueble, situado a pocos metros del río Magro, en el que vivía alquilada durante los últimos cinco años. "La propietaria me envió un mensaje para que abandonara la vivienda, ya que no se podía hacer cargo de las reparaciones y, por lo tanto, me tenía que buscar otro lugar. El 10 de noviembre, cuando ya había quitado todo el barro, me tuve que marchar", explicaba la afectada hace unos días, al tiempo que lamentaba que la dueña de la vivienda había cobrado todas las ayudas que ella también había solicitado, por lo que las administraciones le comunicaron que había una duplicidad.

La inquilina, por el momento, todavía no ha podido acceder a los 6.000 euros otorgados por la Generalitat Valenciana para paliar las pérdidas de primera necesidad, los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros ni a las ayudas que la Fundación Amancio Ortega entregó a los municipios damnificados para que fueran repartidas entre los vecinos. "Mi madre tenía allí todos los muebles y la ropa, que tuvo que tirar y volver a comprarse, mientras que la dueña no tenía nada en la vivienda. Ella había cobrado el dinero y mi madre se había tenido que costear la reposición de estos productos de primera necesidad, además de buscarse un nuevo alquiler", lamenta su hija.

Ante esta situación, la conselleria busca una solución para esta afectada. Desde la propia Generalitat reconocen que están en contacto con la vecina de Guadassuar para ver qué posibilidades existen, ya sea desde la propia administración o a través de las distintas entidades con las que colaboran. La afectada, por su parte, les ha enviado toda la documentación relativa al caso, entre las que se encuentran las cartas en las que las ayudas aparecen denegadas.

La hija de la damnificada agradece la voluntad por parte del Consell. "Tienen voluntad y quieren ayudarnos. Sabemos que todo lleva un proceso, pero estamos contentos paorque este paso ya es mucho más que todo lo que hemos recibido durante estos diez meses", agradece.