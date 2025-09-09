‘Cullera a Escena’ rendirá homenaje a la dramatuga y titiritera local Puri Fariza

Cullera se prepara para vivir la 22ª edición de la Mostra de Teatre ‘Cullera a Escena’. Tras recibir 72 candidaturas, ya se conocen las seis obras y compañías que actuarán este año en la Casa de la Cultura del 21 de septiembre al 23 de noviembre.

Se trata de «La cena de las tentaciones» de la compañía ‘No es lo que aparece’; «7 años», de la compañía ‘Aquí te pillo aquí teatro’; «La vida de Brian», de la Escola Municipal de Teatre de Sueca; «Rebeldías Posibles», de la Asociación Cultural Maniquí Teatre; «Rita», del Elenco Dramático del Centro Católico de Sant Vicenç dels Horts; y «Los centros de Lorca», de la compañía ‘Antagonista Teatro’.

Comedia, incomodidad, amistad, malentendidos, feminismo, justicia, problemas cotidianos, la dignidad, la muerte o relatos históricos, son algunos de los temas que harán disfrutar, reflexionar y despertar emociones al espectador en esta edición.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cullera, Sílvia Roca, ha destacado «la gran variedad y calidad que nos espera un año más en nuestra Mostra de Teatre». Una edición que, según insiste, «evidencia la importancia de ‘Cullera a Escena’ en el sector, con 72 obras y compañías que se han presentado para participar, y el prestigio y calidad escénica que hemos ganado después de dos décadas».

Entrega de premios

La gala de clausura y entrega de premios tendrá lugar el 23 de noviembre con la actuación del cómico valenciano Óscar Tramoyeres y el homenaje a la actriz, dramaturga, directora teatral y titiritera local Puri Fariza. Fariza recibirá este reconocimiento por una trayectoria de más 30 años dedicados a las artes escénicas, consolidándose como actriz y dramaturga y con una clara apuesta por el uso y difusión del valenciano. Entre otros, es la fundadora la compañía Tramant Teatre con una clara vocación hacia el teatro infantil y campañas escolares, así como por el teatro de calle.

Espectáculos programados

• ‘La cena de las tentaciones’, de la compañía ‘No es lo que aparece'. Domingo 21 de septiembre a las 19 horas.

En una fatídica noche, Ana y Julio reciben la visita de sus ruidosos vecinos, Laura y Salva. Lo que empieza como una simple cena entre vecinos se convierte rápidamente en una velada llena de revelaciones sorprendentes y situaciones cómicamente incómodas. A medida que las copas se vacían y las conversaciones se vuelven más sinceras, los cuatro personajes se enfrentan a sus propios deseos, frustraciones y secretos más íntimos.

• ‘7 años’, de la compañía ‘Aquí té pillo aquí teatro’. Domingo 28 de septiembre a las 19 horas.

Cuatro socios, fundadores de una exitosa empresa de tecnología, han sido notificados por Hacienda después de desviar fondos a un paraíso fiscal. Un mediador tratará de ayudarlos a decidir quién de los cuatro tiene que asumir la totalidad de la culpa y, por lo tanto, entrar a prisión por fraude fiscal. Y tendrá que ser rápido, porque los inspectores pueden llegar en cualquier momento. Una carrera contrarreloj que pondrá su amistad y sensatez a prueba. Siete años de prisión son muchos años

• ‘La vida de Brian’, de la Escola Municipal de Teatre de Sueca. Domingo 5 de octubre a las 19 horas.

Brian nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Un seguido de desgraciados y divertidos malentendidos lo llevarán a vivir una vida paralela a la del verdadero hijo de Dios. Su poco empujón y el ambiente de decadencia y caos absoluto en que se encuentra sumergida la Galilea de aquellos días, lo harán vivir, en manos de su madre, de una feminista revolucionaria y del mismo Poncio Pilato, su propia versión del calvario.

• ‘Rebeldías Posibles’, de la Asociación Cultural Maniquí Teatre. Domingo 12 de octubre a las 19 horas.

Una fábula que cuenta la historia de cuatro personas, personas reales con vidas y problemas cotidianos, que luchan contra todas las normas sociales no escritas, normas que cualquiera de nosotros hemos sufrido, estamos sufriendo o que sufriremos en algún momento. Desde un prisma sarcástico, repleto de humor ácido, acompañamos a nuestros protagonistas en su lucha para desmontar este mundo de cartón, para el que tendrán que bregar con una serie de peculiares personajes que no les pondrán nada fácil conseguir su objetivo... obtener justicia!

• ‘Rita’, del Elenco Dramático del Centro Católico de Sant Vicenç dels Horts. Domingo 19 de octubre a las 19 horas.

Rita es una comedia que habla de la familia, de los hermanos, del vínculo materno filial y también de la dificultad de "soltar" aquellos que amamos. Plantea qué es vivir con dignidad y explora la legitimidad que tenemos a la hora de decidir sobre la muerte de los otros.

• ‘Los centros de Lorca’, de la compañía ‘Antagonista Teatro’. Domingo 9 de noviembre a las 19 horas.

Rafa convoca antiguos compañeros de teatro: necesita ayuda para un proyecto sobre el poeta y dramaturgo andaluz. Asistiremos a un relato salpicado con escenas de la obra de Lorca donde las mujeres cobran especial relevancia: la estética, la maternidad, la presión social, la libertad... aspectos a los cuales Federico presta particular atención, así como otros temas sociales que tocan lo emociona y a veces dejamos en en cámara oscura. Los personajes tejerán un vínculo entre las historias del dramaturgo y sus propias que son, a menudo, también las nuestras.

Esta muestra se celebra íntegramente en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Todas las actuaciones comenzarán a las 19.00 horas. Las entradas ya se pueden conseguir, a un precio de 5€.