Cullera inicia la campaña de la siega del arroz

Los arroceros de Cullera ha dado inicio oficialmente a la temporada de la siega, una de las campañas agrícolas más destacadas del calendario local. Con motivo de estas labores, se prevé un aumento considerable de la presencia de maquinaria pesada en los alrededores de los campos de arroz, así como en los caminos rurales y accesos a las parcelas.

El ayuntamiento ha recordado a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones en la circulación por estas zonas, tanto si se transita en vehículo como si se hace a pie o en bicicleta. El objetivo es garantizar la seguridad y evitar incidentes que puedan dificultar el trabajo de los agricultores y agricultoras que participan en la recolección.

Además, se han dictado una serie de medidas específicas para facilitar el tránsito de la maquinaria agrícola y asegurar que las operaciones se desarrollen con normalidad. Desde el consistorio se ha apelado a la colaboración ciudadana para respetar estas indicaciones durante toda la campaña.

"Se trata de una época crucial para la economía y la tradición agrícola de Cullera", han señalado fuentes municipales, que insisten en que la cooperación de la población resulta esencial para que la campaña se lleve a cabo sin contratiempos.