Protesta en l'Alcúdia: "Queremos recuperar toda nuestra escuela, ya han pasado diez meses y no podemos utilizar el patio"

Docentes, familias y alumnado se han manifestado en el mediodía del martes frente a la puerta principal del colegio Les Comes de l'Alcúdia para reclamar al Consell una reparación inmediata de la grieta que amenaza la integridad del módulo de Educación Infantil. "Queremos recuperar toda nuestra escuela, ya han pasado diez meses de la dana y no podemos utilizar el edificio, el gimnasio, ni el patio", proclamó el director del centro, Rubén Benavent.

Los niños y niñas del colegio elaboraron una pancarta que ha presidido la protesta. En ella, reflejaban sus deseos para el curso con mensajes como: "Queremos que nos quiten las vallas", "Queremos tener un gimnasio divertido" o "Que arreglen el edificio de Infantil".

Como ya informó Levante-EMV, el principal problema se encuentra en el edificio que utiliza el alumnado más joven, el del ciclo de Infantil. Una enorme grita amenaza una infraestructura casi centenaria. En la actualidad, permanece vallada, lo que impide el acceso a dicho módulo, al patio correspondiente y también a las pistas de baloncesto y futbito.

El ayuntamiento ha habilitado un parque cercano para que el colegio disponga de mayor espacio de recreo, aunque también reclama una pronta solución. "Si, como nos dicen, es una inversión mínima de tiempo y dinero, que se haga ya", manifestaba la concejala de Educación, Rosa Martínez. Asimismo, se mostró frustrada ante la falta de diálogo por parte de la administración autonómica: "Hemos pedido citas en múltiples ocasiones desde noviembre con la Dirección General de Infraestructuras, pero seguimos sin ello. Realizamos todas las gestiones posibles, pero nunca hemos tenido una respuesta", afirmó.

Edificio cerrado al hallarse una grieta en la fachada. / Agustí Perales Iborra

El hartazgo es total a todos los niveles. Esther Alfonso, madre de una alumna de Infantil, aseguraba que escogió el colegio porque a la familia le encantó su patio infantil. Sin embargo, su hija no puede disfrutarlo desde hace más de diez meses. "El colegio ha intentado colocar a todo el mundo de la mejor manera posible, pero ya estamos hartos de que los niños no puedan tener sus aulas, su patio o sus lavabos", añadía.

Benavent lanzó un mensaje tranquilizador a las familias al asegurar que el alumnado estarían "bien" pese a las dificultades. Con todo, reivindicó que el cuerpo docente no podía "realizar sus funciones tan bien como desearía". Del mismo modo, incidió en que la comunidad educativa al completo "necesita recuperar todo el colegio" y, con ello, "normalidad para dar las clases". "Entendemos que la situación es complicada, pero jamás habríamos imaginado que nos emplazasen al año que viene para solucionar nuestro problema. Hemos estado diez meses sin siquiera saber qué se iba a hacer y esto no es justo ni para maestros ni para niños", concluyó.