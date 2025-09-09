La ribereña Gema Climent debuta con un golazo en el Valencia Femenino

Hay debuts que no se olvidan y Gema Climent (Catadau, 2003) tuvo el estreno soñado en partido oficial con el Valencia. La ribereña fichó por el club che este pasado verano después de su paso por el Elche la temporada anterior, tras ser una jugadora clave en los esquemas franjiverdes. Disputó un total de 28 partidos, superando los 2.000 minutos sobre el terreno de juego, además de aportar tres tantos. A pesar de su corta edad -tiene 22 años- Gema acumula una amplia experiencia en el balompié nacional, sobre todo, tras su larga trayectoria con el Levante - de 2014 a 2024- con el que llegó a debutar en Primera División en 2021.

El Valencia, recién descendido de la máxima categoría, se fijó en la centrocampista a la hora de armar una plantilla con vistas al máximo objetivo: retornar a Primera. Y, en el estreno en 1ª RFEF de las valencianistas, Gema fue clave. No fue el mejor comienzo para su equipo, que empezó por debajo en el marcador gracias a dos tantos anotados por el Europa catalán, aunque eso no puso nervioso al equipo y mucho menos a Gema.

La jugadora de Catadau inició la remontada con un golazo de chilena que sorprendió a propios y extraños sobre el terreno de juego y encendió a la grada. La propia jugadora reconocía tras el partido que hacía tiempo que llevaba un "pique" con sus amigas que le decían "vas a marcar de chilena". Y así fue: "Vi el balón en el aire y dije 'esta es' y sin pensarlo he marcado". Un gol que se celebró como si fuera el último, aunque fue el primero de una remontada espectacular que terminó por regalarle a los espectadores un triunfo por 3-2 y un debut inolvidable para Gema, que tiene contrato con el Valencia hasta junio de 2026.