El Sisters III gana el mítico Trofeo Bahía de los Naranjos de Cullera

El velero Sisters III, capitaneado por José Luis Oltra y perteneciente al Real Club Náutico de Gandia, fue el vencedor de la 55º edición del Trofeo Bahía de los Naranjos, que tuvo lugar el pasado sábado al mediodía en aguas de la bahía de Cullera.

El segundo en los cajones de honor fue la embarcación Ardora III, de Antonia Gadea y con puerto en el Real Club Náutico de Xàbia. Mientras que, la tercera posición fue para el Espitos Un, de Jeroni Camarena y perteneciente al Real Club Náutico de Oliva.

Una imagen del Sister III durante la prueba celebrada el sábado. / Levante-EMV

El resto de la clasificación general la completaron el Tortooga, Babe, Saona (este barco de Paco Torres fue el primer clasificado local), León, Barbablu, Formidable Tai, Tourane, S4 Granblau, Pekas, Drac, Constancia II y Lasalada.

La prueba empezó sobre las 12 horas del mediodía y el campo de regatas era un triángulo entre el espigón del Hotel Sicania, la desembocadura del río Xúquer y otra boya situada mar adentro. Hubo bastante ola residual de los días anteriores y el viento fue moderado, pero constante, lo que hizo que la regata se desarrollara con relativa rapidez.

El Sisters III se desmarcó rápidamente del resto de la flota y también fue el primero en cruzar la última boya, a las 13 horas y 15 minutos.

En la entrega de los trofeos estuvieron presentes el presidente del Club Náutico de Cullera, Alejandro Grau; el delegado de Vela, Marcos Grau y las concejalas del Ayuntamiento de Cullera Sandra Sánchez y Débora Marí.