Vaivén: El alcalde de Cullera cocina paella para una televisión alemana
Jordi Mayor aprovecha la visita a Jever para mostrar la receta tradicional a los vecinos de la localidad hermanada
Levante-EMV
Cullera ha finalizado una visita institucional a la ciudad hermanada de Jever con una agenda cargada de encuentros culturales, acciones de promoción y de actos institucionales que han contribuido a reforzar más aún los lazos que unen a estos dos pueblos. La experiencia incluyó una demostración gastronómica en la que participaron alrededor de 250 personas.
El alcalde de la ciudad, Jordi Mayor, no dudó a la hora de enfundarse un delantal y ponerse delante de las cámaras para elaborar el plato estrella de los valencianos. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los ingredientes tradicionales de una paella valenciana, aprender como se cocina paso a paso y, finalmente, degustar el plato en un ambiente de intercambio cultural y hermandad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Segundo arrollamiento mortal en tres días en la estación de Carcaixent
- Captan desde la Ribera una supercélula que recorre la Safor
- Un árbol derribado por el viento impacta sobre un autobús escolar en la Barraca d'Aigües Vives
- El puente que derribó el Magro reabre en Carlet como emblema de la recuperación
- El alcalde de Almussafes no tiene límites: Más de 100 km y 5 horas en bici
- El decano de los ingenieros alerta de que la mota que pide Alzira 'ahogará' Algemesí
- Un joven recibe tres puñaladas a la salida de una discoteca en Cullera tras una discusión
- La Bassa de Sant Llorenç revive mientras el ayuntamiento trata de garantizar un caudal mínimo