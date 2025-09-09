Vaivén: El alcalde de Cullera cocina paella para una televisión alemana

Cullera ha finalizado una visita institucional a la ciudad hermanada de Jever con una agenda cargada de encuentros culturales, acciones de promoción y de actos institucionales que han contribuido a reforzar más aún los lazos que unen a estos dos pueblos. La experiencia incluyó una demostración gastronómica en la que participaron alrededor de 250 personas.

Mayor atiende a una reportera en Jever. / Levante-EMV

El alcalde de la ciudad, Jordi Mayor, no dudó a la hora de enfundarse un delantal y ponerse delante de las cámaras para elaborar el plato estrella de los valencianos. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los ingredientes tradicionales de una paella valenciana, aprender como se cocina paso a paso y, finalmente, degustar el plato en un ambiente de intercambio cultural y hermandad.